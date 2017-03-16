بخش خانگی بیشترین مصرف کننده برق در اردبیل است

علیرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تعداد مشترکان توزیع برق اردبیل ۵۱۷ هزار و ۶۹۱ مورد است که بیشترین سهم آن متعلق به بخش خانگی است.

وی میزان مصرف مشترکین در ۱۰ ماهه نخست سال جاری را یک‌میلیون و ۳۰۵ هزار و ۸۴۶ مگاوات ساعت عنوان کرد و گفت: از این میزان ۵۳۰ هزار و ۸۸۱ مگاوات ساعت توسط بخش خانگی مصرف شده است.

مدیرعامل توزیع برق استان بخش صنعتی را دومین مصرف کننده در استان عنوان کرد و گفت: دو هزار و ۹۲۵ مشترک در این بخش در ۱۰ ماهه سال جاری به میزان ۲۷۹ هزار و ۱۹۹ مگاوات ساعت مصرف برق داشتند.

علیزاده افزود: بخش عمومی با ۲۱ هزار و ۳۲۵ مشترک به میزان ۱۳۹ هزار و ۹۷۵ مگاوات ساعت و بخش کشاورزی با سه هزار و ۷۵۴ مشترک به میزان ۲۰۱ هزار و ۷۲۱ مگاوات ساعت برق مصرف کرده‌اند.

وی افزود: در روشنایی معابر نیز دو هزار و ۴۵۳ مشترک به میزان ۴۲ هزار و ۵۸۶ مگاوات ساعت مصرف برق داشتند.

مدیرعامل توزیع برق استان متذکر شد: مابقی مصارف برق توسط سایر حوزه‌ها با ۶۰ هزار و ۱۶۳ مشترک است.