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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۵۱

جام‌جهانی‌کشتی‌فرنگی - آبادان؛

پیروزی تیم کشتی فرنگی ایران مقابل آلمان

پیروزی تیم کشتی فرنگی ایران مقابل آلمان

آبادان- تیم کشتی فرنگی ایران در اولین گام خود در مسابقات جام جهانی موفق شد از سد تیم آلمان عبور کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی از صبح امروز پنجشنبه در آبادان آغاز شد که تیم ایران در اولین گام به مصاف تیم کشتی فرنگی آلمان رفت و با نتیجه ۷ بر یک به برتری رسید.

نتایج کشتی گیران ایران در گام نخست به این شرح است:

۵۹ کیلوگرم
محسن‌حاجی‌پور ۲ - کرامر صفر

۶۶ کیلوگرم
مهدی‌زیدوند ۲ _ ‌اریک‌ویس‌ صفر

۷۱ کیلوگرم
محمدعلی گرایی ۷ - ماکسیمیلیان‌ شواپه صفر

۷۵ کیلوگرم
سعید عبدولی ۷ - نیومایر  صفر

۸۰ کیلوگرم
یوسف قادریان ۱۱ - ایزل ۲

۸۵ کیلوگرم
حسین نوری ۲ _ رامسین یک

۹۸ کیلوگرم
صالحی زاده ۵ - هاسلر صفر

۱۳۰ کیلوگرم
امیر قاسمی منجزی ۲- ادوارد پاپ، برنده ۵

در دیگر رقابتهای صبح امروز، روسیه ۸ بر صفر قزاقستان را شکست داد و آذربایجان ۵ بر ۳ بر ترکیه غلبه کرد.

کد مطلب 3934132

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