به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهماندار در یک برنامه تلویزیونی گفت: خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان یکی از مشکلات ماست و باید رانندگان به این امر توجه داشته باشند که در ایام عید، عجله و شتاب نداشته و به خاطر امنیت خود و همراهان و لذت بردن از همراهی با خانواده، از سرعت غیرمجاز بپرهیزند.

وی با تأکید بر اینکه پلیس در نوروز کاملاً آماده‌باش بوده و همه کارکنان نیروی انتظامی در همه سطوح از پلیس پیشگیری و آگاهی گرفته تا راهنمایی و رانندگی در خدمت مردم هستند، اعلام کرد: مردم با اطمینان‌خاطر از آنکه پلیس امنیت جان و مال آنها را حفظ می‌کند به مسافرت می‌روند، اما باید خود مردم نیز برای سلامت خود ارزش قائل باشند.

وی گفت: سفر مقدماتی دارد و قبل از سفر علاوه بر اینکه افراد باید از سلامت جسمانی خود مطلع باشند، باید از سلامت خودروی خویش نیز خاطرجمع شوند؛ اطلاع از ایمنی و سلامت خودرو با توجه به مراجعه به مراکز فنی یا مکانیک، آشکار می‌شود؛ راننده باید از سلامت چرخ، ترمز و سیستم خودروی خود مطمئن باشد و بعد به سفر بپردازد.

سردار مهماندار به کار گسترده فرماندهی تهران بزرگ در خصوص تأمین امنیت نوروز در تهران اشاره و تصریح کرد: تعداد زیادی ایستگاه، پاسگاه و کانکس پلیس در شهر مستقر شده تا بتوان امنیت را در همه محلات پوشش داد.

وی با اشاره به اینکه تهران چند سالی است که به شهر مسافرپذیر تبدیل شده، افزود: پلیس راهنمایی و رانندگی تهران نیز برای راهنمایی مسافران در مبادی ورودی تهران برنامه‌ریزی کرده و نقشه و بروشورهای پلیسی را به مردم ارائه می‌دهد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان این مطلب که تهران بزرگ بیش از ۵۵۰ کیلومتر بزرگراه دارد، به خلوتی بزرگراه‌های تهران به ویژه در هفته اول اشاره و بیان داشت: نگرانی ما این است که افزایش سرعت در بزرگراهها و به دنبال آن افزایش میزان تصادفات را شاهد باشیم.

سردار مهماندار تأکید کرد: مأموران پلیس راهور فاتب ضمن استفاده از دوربین‌های ثابت، از دوربین‌های سیار نیز در بزرگراه‌های تهران بهره خواهند برد و به افراد تذکر و راهنمایی‌های لازم را ارائه خواهند داد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان این مطلب که شماره ۱۱۰ پلیس در تمام کشور قابل دسترسی است و تماس هموطنان به نزدیک‌ترین پاسگاه و فرماندهی انتظامی شهرستان نزدیک منتقل خواهد شد، بیان داشت: هموطنان می‌توانند موارد انتظامی از جمله مباحثی مربوط به پلیس آگاهی، پیشگیری و حتی تخصص‌های مختلف را با شماره ۱۱۰ پلیس در میان بگذارند؛ علاوه بر آنکه تمامی نیروهای پلیس در تمام نقاط کشور به فواصل نزدیک قابل دسترسی هستند.

سردار مهماندار تأکید کرد: خط قرمز پلیس، سرعت و سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ و حرکات خطرناک است و قانونگذار به پلیس این اختیار را داده که ضمن جریمه و اعمال قانون، خودرو را تا ۷۲ ساعت توقیف کند؛ علاوه بر آن، نمره منفی نیز به راننده تعلق می‌گیرد و اگر این نمره منفی به ۳۰ برسد، گواهینامه ضبط می‌شود و همه اینها فقط و فقط برای تأمین جان مردم و خود راننده خاطی است.

وی با اعلام این مطلب که آمار کشته‌شدگان در سال گذشته به ۱۶ هزار نفر رسیده است، گفت: پلیس بیشترین برخورد را با سرعت و سبقت غیرمجاز دارد، چرا که این دو عامل مهمترین عوامل در بروز، تصادف و تلفات جاده‌ای‌اند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ ادامه داد: خیلی از مردم فکر می‌کنند که تصادف برای آنها نیست و فقط برای دیگران رخ می‌دهد، اما آمار انسان‌هایی که در حوادث جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند نشان داده که از کارگر ساده تا وزیر و معاون وزیر، سردار و کارمند و… نیز برایشان تصادف اتفاق می‌افتد؛ تصادف و خطر فقط برای قشر خاصی نیست، پس همه باید قوانین و مقررات را رعایت کنیم.

وی، رعایت قوانین و مقررات را وظیفه راننده دانست و به وظایف سرنشینان اشاره کرد و گفت: کسانی که در داخل خودرو هستند نیز باید احساس مسئولیت کنند و در صورت خواب‌آلودگی راننده، سبقت و سرعت غیرمجاز به راننده تذکر دهند تا جان خود و دیگران به خطر نیفتد.