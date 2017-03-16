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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۳۵

مدیرکل آموزش‌وپرورش اردبیل به مهر خبر داد؛

اولین مهمانان نوروزی اردبیل جهت اسکان در مدارس ثبت‌نام کردند

اولین مهمانان نوروزی اردبیل جهت اسکان در مدارس ثبت‌نام کردند

اردبیل – مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اردبیل از ثبت‌نام اینترنتی ۳۶ خانوار فرهنگی جهت اسکان در مدارس استان طی تعطیلات نوروزی خبر داد.

احمد ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به منظور اسکان مسافران فرهنگی استان در ۱۹ پایگاه، ۸۵ مدرسه در قالب ۷۲۸ کلاس درس آماده‌سازی شده است.

وی افزود: از این تعداد ۸۵ کلاس درس در درجه‌بندی ویژه، ۴۹۸ مورد درجه‌بندی نوع الف و ۱۴۶ مورد درجه‌بندی نوع ب هستند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان متذکر شد: از کل مدارس استان اسکان در چهار مدرسه با ثبت‌نام اینترنتی است که تاکنون ۳۶ خانوار جهت اسکان ثبت‌نام کردند.

به گفته ناصری اسکان فرهنگیان از ۲۹ اسفندماه آغاز شده و تا ۱۲ فرودین ماه ادامه خواهد داشت؛ در عین حال اسکان فرهنگیان در مدارس در اولویت است.

وی افزود: به غیر از ۸۵ مدرسه، خانه معلم اردبیل، خانه معلم سرعین و اردوگاه مقدس اردبیلی نیز آماده پذیرش مهمانان فرهنگی است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان با اشاره به آماده‌سازی کلاس‌های درس افزود: ۳۹۳ نفر از مجموعه آموزش‌وپرورش استان اسکان فرهنگیان را انجام می‌دهند.

کد مطلب 3934135
محمد میرزایی ناطق

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