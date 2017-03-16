احمد ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به منظور اسکان مسافران فرهنگی استان در ۱۹ پایگاه، ۸۵ مدرسه در قالب ۷۲۸ کلاس درس آمادهسازی شده است.
وی افزود: از این تعداد ۸۵ کلاس درس در درجهبندی ویژه، ۴۹۸ مورد درجهبندی نوع الف و ۱۴۶ مورد درجهبندی نوع ب هستند.
مدیرکل آموزشوپرورش استان متذکر شد: از کل مدارس استان اسکان در چهار مدرسه با ثبتنام اینترنتی است که تاکنون ۳۶ خانوار جهت اسکان ثبتنام کردند.
به گفته ناصری اسکان فرهنگیان از ۲۹ اسفندماه آغاز شده و تا ۱۲ فرودین ماه ادامه خواهد داشت؛ در عین حال اسکان فرهنگیان در مدارس در اولویت است.
وی افزود: به غیر از ۸۵ مدرسه، خانه معلم اردبیل، خانه معلم سرعین و اردوگاه مقدس اردبیلی نیز آماده پذیرش مهمانان فرهنگی است.
مدیرکل آموزشوپرورش استان با اشاره به آمادهسازی کلاسهای درس افزود: ۳۹۳ نفر از مجموعه آموزشوپرورش استان اسکان فرهنگیان را انجام میدهند.
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