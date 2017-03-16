کشف بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در غرب استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن خانچرلی افزود: مأمورین نیروی انتظامی در شهرستان‌های غرب استان تهران در جریان کنترل و ایست بازرسی مسیرهای عبوری و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به منظور مبارزه با ورود کالای قاچاق با بهره‌گیری از امکانات اطلاعاتی بیش از ۸۸۷میلیارد ریال کالای قاچاق شناسایی کشف وضبط شده است.

وی افزود: در این رابطه ۱۲۶۱ پرونده تکمیل و ۱۵۰۰ نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

وی ادامه داد: در این مدت هشتصد و ۳۳ هزار لیتر انواع سوخت قاچاق در مناطق مختلف غرب استان تهران توقیف شد که نسبت به سال گذشته ۱۶۳ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: کالاهای قاچاق کشف شده شامل انواع لوازم خودرو، صوتی و تصویری، دارو، البسه، لوازم خانگی و سایر موارد بوده است.

فرمانده ویژه غرب استان تهران ادامه داد: برای کنترل و نظارت بیشتر شهرستان‌های استان تهران طرح هوشمندسازی به منظور ایجاد نظم و امنیت و آرامش و مقابله با هرگونه بی نظمی با همکاری کلیه شهرداری‌های تابعه و دستگاه‌های ذی‌ربط از سال ۹۶ به مرحله عملیاتی خواهد رسید.

وی افزود: کلیه تمهیدات لازم برای ایام تعطیلات نوروزی به منظور ایجاد امنیت در داخل شهرها و مسیرهای عبوری برای مسافران نوروزی و شهروندان اندیشیده شده و پلیس خدمتگزار با هدف ایجاد آرامش به صورت شبانه‌روزی گشت‌های ویژه موتورسوار، اکیپ‌های خودرویی به صورت نامحسوس مناطق را تحت کنترل دارد و با هرگونه بی‌نظمی برخورد قانونی خواهد کرد.

وی گفت: ما از شهروندان انتظار داریم هرگونه موضوع انتظامی را به کلانتری‌ها و اکیپ پلیس سیار و مراکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند. در شهرستان‌های غرب استان تهران یکصد هزار واحد صنفی وجود دارد که پلیس به منظور بالا بردن ضریب امنیت اصناف ۷۷ هزار مورد به کسبه و اصناف اطلاع‌رسانی و تذکر داده است که خوشبختانه همکاری اصناف و معتمدان در این زمینه مطلوب بوده است.

خانچرلی خاطر نشان کرد: با تلاش پلیس فتا ۵۷۷ فقره ارتکاب جرم از طریق فضای سایبری توسط افراد سودجو و کلاهبردار در سال ۹۵ رخ داده که از این تعداد با تلاش همکاران ۵۳۳ مورد کشف و با متخلفین برخورد قانونی شده و در این رابطه ۴۳۰ نفر دستگیر شدند که بیشتر جرائم کلاهبرداری، سو استفاد مالی از حسابهای بانکی مردم ، انتشار تصاویر و سایر موارد بود.

وی ادامه داد: ما از شهروندان انتظار داریم که مراقبت بیشتری را از کارت بانکی و همچنین ارتباط با افراد ناشناس از طریق فضاهای مجازی و سایبری داشته باشند و هیچ‌گونه اطلاعات شخصی را در اختیار افراد قرار ندهند.