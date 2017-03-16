کیفرخواست پرونده قتل عام هولناک خانوادگی شهرستان فهرج صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد در تشریح آخرین جزئیات پرونده حادثه تلخ روستای جهان آباد شهرستان فهرج اظهار داشت: پرونده پس از صدور قرار جلب به دادرسی با موافقت دادستان کرمان همراه با کیفر خواست به منظور تعیین مجازات به شعبه اول دادگاه کیفری یک مرکز استان کرمان ارسال شده است.

وی اعلام کرد: متهم (ش. ن) در ساعت ۱۰ و ۴۶ دقیقه صبح پنجم دی ماه به اتهام ۱۰ فقره قتل عمدی و چهار فقره ایراد صدمه بدنی عمدی با اسلحه کلاشینکف در شهرستان ایرانشهر دستگیر شد.

موحد افزود: بلافاصله با دستگیری متهم متواری، نامبرده در دادسرای عمومی و انقلاب ایرانشهر تفهیم اتهام شد که در همان اظهارات اولیه قتل عمد را قبول کرده است و سپس متهم تحت الحفظ به کرمان اعزام شد.

وی گفت: نیابت اولیه توسط رئیس حوزه قضائی فهرج به جانشینی بازپرس به کرمان ارسال و متهم مورد بازجویی قرار می گیرد که اتهام قتل عمد و ایراد صدمه بدنی عمدی و حمل و نگهداری سلاح به وی تفهیم و اتهامات را قبول می کند.

موحد بیان کرد: متهم برای رسیدگی سلامت روانی به پزشکی قانونی معرفی که نتیجه کمیسیون اشعار می دارد که علائمی دال بر اختلال روانپزشکی در نامبرده مشاهده نشد.

وی درپایان اعلام داشت: پرونده پس از صدور قرار جلب به دادرسی با موافقت دادستان کرمان همراه با کیفر خواست برای تعیین مجازات به شعبه اول دادگاه کیفری یک مرکز استان کرمان ارسال شده است.

ضرورت استفاده از مشاوران زبده و مددکاران اجتماعی در حل مشکلات خانوادگی

در ادامه حسین میرزابیگی بازپرش پرونده بیان داشت:با بررسی جامعه پرونده و وضعیت طرفین پرونده به نظر می رسد که لازم است اهتمام بیشتری از طرف خانواده ها برای مراجعه به موقع به مددکاران و مشاوران امور اجتماعی و خانوادگی صورت پذیرد.

بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان افزود:به طور قطع ارائه خدمات مشاوره ای از سوی کارشناسان زبده و با علم مناسب، کمک شایانی در حل مشکلات خانواده ها کرده به طوری که اگر این خانواده نیز به مددکاران مشاور مراجعه می کردند امروز شاهد چنین حادثه دلخراشی نبودیم.