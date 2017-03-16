به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح پنج شنبه در هفتمین کارگروه ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی استان لرستان اظهار داشت: با توجه به آمار بالای درصد فوتی تصادفات در بیمارستان باید این موضوع آسیب شناسی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از سفر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگی کشور به لرستان خبر داد و گفت: رئیس سازمان میراث فرهنگی فردا عصر وارد لرستان می شود.

استاندار لرستان در ادامه سخنان خود بر ضرورت برخورد با متخلفان راهنمایی و رانندگی در سطح محورای لرستان انتقاد کرد و گفت: پلیس راه استان طی سال های گذشته اقدامات مطلوبی در این حوزه داشته که می طلبد حضور نیروهای پلیس راه در ایام نوروز سال ۹۶ نیز پررنگ باشد.