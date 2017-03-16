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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۱۲

استاندار لرستان:

رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور به لرستان سفر می‌کند

رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور به لرستان سفر می‌کند

خرم آباد- استاندار لرستان از سفر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح پنج شنبه در هفتمین کارگروه ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی استان لرستان اظهار داشت: با توجه به آمار بالای درصد فوتی تصادفات در بیمارستان باید این موضوع آسیب شناسی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از سفر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگی کشور به لرستان خبر داد و گفت: رئیس سازمان میراث فرهنگی فردا عصر وارد لرستان می شود.

استاندار لرستان در ادامه سخنان خود بر ضرورت برخورد با متخلفان راهنمایی و رانندگی در سطح محورای لرستان انتقاد کرد و گفت: پلیس راه استان طی سال های گذشته اقدامات مطلوبی در این حوزه داشته که می طلبد حضور نیروهای پلیس راه در ایام نوروز سال ۹۶ نیز پررنگ باشد.

کد مطلب 3934153

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