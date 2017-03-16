برگزاری مانور خودرویی یگان های ستاد نوروزی در گلپایگان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا توسلی صبح پنجشنبه، در حاشیه برگزاری مانور آمادگی یگان های خودرویی و ... ستاد نوروزی شهرستان، با بیان اینکه برگزاری این مانور به منظور آمادگی هر چه بیشتر دستگاه های مرتبط با ستاد هماهنگی سفر نوروزی همه ساله و قبل از آغاز تعطیلات مانور خودرویی با حرکت یگان های آماده در سطح شهرستان صورت می گیرد، اظهار داشت: امسال نیز طبق روال سال های گذشته در جهت هماهنگی هر چه بیشتر دستگاه ها این مانور انجام گرفت.

وی افزود: تمامی دستگاه های خدمات رسان گلپایگان اعم از ادارات گاز، آب، برق، شهرداری ها، راه و شهرسازی، حمل و نقل جاده ای، هلال احمر، پلیس راه و دیگر دستگاه های اجرایی با همکاری شورای تأمین شهرستان هماهنگی انجام گرفته تا بتوانند آمادگی لازم را در راستای ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر به شهروندان و میهمانان نوروزی تقدیم کنند.

بخشدار مرکزی گلپایگان با اشاره به اینکه با انجام این مانور و دیگر اقدامات در راستای هماهنگی های صورت گرفته، تصریح کرد: دستگاه های اجرایی همکاری تنگاتنگی با هم دارند و در جهت تأمین نیروهای مورد نیاز و امکانات نیز با یکدیگر تبادل و همفکری لازم داشته و همچنین در راستای تأمین اسکان میهمانان نوروزی نیز محل های اسکان در مدارس و دیگر مراکز مشخص شده است و در این راستا تابلوهای اطلاع رسانی در میادین ورودی شهرستان نصب شده است.

وی یادآور شد: شهرداری ها نیز با همکاری دیگر ادارات از جمله جمعیت هلال احمر، میراث فرهنگی و گردشگری با استقرار نیرو در ورودی های شهرستان ضمن خیرمقدم به میهمانان محترم نوروزی خدمات دهی مطلوب به آنان را در روند برنامه های این ایام خود قرار داده اند و با اهداء بسته های فرهنگی و نقشه شهری میهمانان را راهنمایی خواهند کرد.

توسلی افزود: یگان های امدادرسان، جمعیت هلال احمر با استقرار در ورودی های شهرستان در جاده گلپایگان - موته و سعیدآباد خدمات رسانی به مسافرین نوروزی را با همکاری دیگر دستگاه ها سرلوحه برنامه های خود در این ایام قرار داده اند.

وی از آمادگی و کشیک دیگر دستگاه های خدمات رسان در ایام تعطیلات نوروزی خبر داد و افزود: برابر برنامه ریزی های صورت گرفته به روال سال های گذشته دستگاه های خدماتی آتش نشانی، اورژانس، بیمارستان ها، مراکز تعمیرگاهی خودرو و مراکز عرضه و توزیع مواد غذایی از جمله نانوایی ها در ایام تعطیلات، خدمات دهی به شهروندان و مسافرین را در برنامه های مقرری خود مد نظر قرار داده اند که از تمامی آنها در این امور تقدیر و قدردانی می شود.

بهره برداری فاز سوم جاده دو بانده گلپایگان- خمین قبل از پایان سال ۹۵

در ادامه، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان گلپایگان ضمن اعلام آمادگی این مرکز در جهت خدمات دهی مطلوب به مسافرین در جاده های مواصلاتی شهرستان از ۲۵ اسفند تا پایان طرح که ۱۵ فروردین ۹۶ خواهد بود، گفت: امیدواریم مسافرین و خودروهای عبوری از این شهرستان با رعایت قوانین و رانندگی مطمئن یک سفر خاطره انگیز در این ایام داشته باشند.

وی از بهره برداری فاز سوم جاده دو بانده گلپایگان - خمین قبل از پایان سال ۹۵ خبر داد و تصریح کرد: این مسیر به طول چهار کیلومتر آن از محل شرکت پتروشیمی شهرستان گلپایگان تا ابتدای شهرستان خمین به صورت دو بانده آماده بهره برداری شده است.

علیرضا اختری به ۶۰۰ کیلومتر راه همسنگ شهرستان گلپایگان با دیگر شهرستان های همجوار خبر داد و افزود: اداره حمل و نقل جاده ای گلپایگان با ۲۱ اکیپ از جاده های مواصلاتی و برون شهری نگهداری و نسبت به آماده سازی آن در جهت تردد خودروهای سبک و سنگین اقدام می کند.