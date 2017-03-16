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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۰۴

سرپرست معاونت فرهنگی دادگستری گلستان خبرداد:

رسیدگی به مشکلات قضایی بیش از ۲۰۰۰ گلستانی در دیدارهای مردمی

رسیدگی به مشکلات قضایی بیش از ۲۰۰۰ گلستانی در دیدارهای مردمی

گرگان- سرپرست معاونت فرهنگی دادگستری گلستان از پاسخگویی و رسیدگی به مشکلات قضایی و حقوقی بیش از دو هزار گلستانی در دیدارهای مردمی مسئولان ارشد قضایی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حجت الاسلام سید محسن رسولی، اظهار کرد: سه شنبه هر هفته در دفتر کار مسئولان ارشد قضایی به روی مردم باز است تا بتوانند مشکلات و خواسته های حقوقی- قضایی شان را با آنان درمیان بگذارند.

وی گفت: امسال دو هزار نفر با رئیس کل دادگستری و معاونان او در روزهای سه شنبه هر هفته دیدار کردند.

حجت الاسلام رسولی با اشاره به این که سال آینده هم دیدارهای رئیس کل دادگستری و معاونان قضایی ادامه خواهد داشت، افزود: اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی مجدد به پرونده هایی که رای آن ها قطعی شده، درخواست مرخصی، عفو و آزادی مشروط برای زندانیان، اعلام شکایت در حوزه حقوق شهروندی و درخواست تسریع در رسیدگی به پرونده ها، بیشترین خواسته های مردم در این دیدارها بود.

 سرپرست معاونت فرهنگی دادگستری گلستان تصریح کرد: مسئولان قضایی استان در قالب طرح آگاهی بخشی حقوقی در مساجد و محله ها به میان مردم می رفتند تا هم نکته های حقوقی را به آنان بیاموزند و هم از نزدیک با آنان دیدار و گفتگو کنند.

وی بیان کرد: برنامه تلویزیونی سیمای قانون هم یکی دیگر از فرصت های ارتباط مردم با مسئولان قضایی استان بود که از طریق پیامک و تلفن، پرسش های حقوقی و قضایی خود را مطرح می کردند و مسئولان پاسخ می دادند.

به گفته رسولی، روسای دادگستری ها و دادستان های سراسر استان هم در طول هفته یک روز را برای دیدارهای مردمی اختصاص داده اند.

کد مطلب 3934156

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