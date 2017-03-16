رسیدگی به مشکلات قضایی بیش از ۲۰۰۰ گلستانی در دیدارهای مردمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حجت الاسلام سید محسن رسولی، اظهار کرد: سه شنبه هر هفته در دفتر کار مسئولان ارشد قضایی به روی مردم باز است تا بتوانند مشکلات و خواسته های حقوقی- قضایی شان را با آنان درمیان بگذارند.

وی گفت: امسال دو هزار نفر با رئیس کل دادگستری و معاونان او در روزهای سه شنبه هر هفته دیدار کردند.

حجت الاسلام رسولی با اشاره به این که سال آینده هم دیدارهای رئیس کل دادگستری و معاونان قضایی ادامه خواهد داشت، افزود: اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی مجدد به پرونده هایی که رای آن ها قطعی شده، درخواست مرخصی، عفو و آزادی مشروط برای زندانیان، اعلام شکایت در حوزه حقوق شهروندی و درخواست تسریع در رسیدگی به پرونده ها، بیشترین خواسته های مردم در این دیدارها بود.

سرپرست معاونت فرهنگی دادگستری گلستان تصریح کرد: مسئولان قضایی استان در قالب طرح آگاهی بخشی حقوقی در مساجد و محله ها به میان مردم می رفتند تا هم نکته های حقوقی را به آنان بیاموزند و هم از نزدیک با آنان دیدار و گفتگو کنند.

وی بیان کرد: برنامه تلویزیونی سیمای قانون هم یکی دیگر از فرصت های ارتباط مردم با مسئولان قضایی استان بود که از طریق پیامک و تلفن، پرسش های حقوقی و قضایی خود را مطرح می کردند و مسئولان پاسخ می دادند.

به گفته رسولی، روسای دادگستری ها و دادستان های سراسر استان هم در طول هفته یک روز را برای دیدارهای مردمی اختصاص داده اند.