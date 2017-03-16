به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصلانی صبح پنج شنبه در هفتمین کارگروه ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی استان لرستان با اشاره به آمار بالای فوتی تصادفات در بیمارستان ها اظهار داشت: شدت تصادفات در درون شهرها کمتر است، بنابراین شدت جرح در درون شهرها هم باید کمتر باشد.

وی ادامه داد: چرا آمار فوتی در بیمارستانهای استان نسبت به دیگر استانها باید اینقدر بالا باشد در صورتی که در جاده های استانهای دیگر هم تصادف رخ می دهد.

معاون عمرانی استانداری لرستان نحوه مراقبت از بیماران تصادفی را یکی از علل فوت این بیماران دانست و افزود: طبیعی است وقتی بیماری به بیمارستان می رود باید به بهترین نحو مداوا شود.

اصلانی تنها راه کاهش این اختلاف معنی دار را تجدیدنظر شیوه مداوا در بیمارستان ها دانست و بیان داشت: با توجه به سفر رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور به لرستان از مدیران اجرایی به خصوص هلال احمر درخواست داریم از ورودی ها ی شهر بازدید کنند.

وی خاطرنشان کرد: به کرات دیده شده که چندین پلیس با اتومبیل های خدمت در فاصله کمتر از ۲۰ متر در جاده ها مشغول گفتگو هستند و اتومبیل ها در برابر چشمان این پلیس ها تخلف می کنند و باید به این پلیس ها تذکر داده شود و با آنها برخورد قاطع شود.