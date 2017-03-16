به گزارش خبرنگار مهر، علی زندی فر صبح پنجشنبه در هفتمین کارگروه ایمنی حمل ونقل و سوانح رانندگی استان لرستان اظهار داشت: سال گذشته در ایام نوروز دو درصد از ترددهای کشور در استان لرستان بود، اما میزان تصادفات استان چهار درصد کل کشور بود.

وی با بیان اینکه اوج تردد وسیال نقلیه در جاده ها از ۲۴ تا ۲۸ اسفندماه و ۳ تا ۶ و ۹ تا ۱۱ فروردین است گفت: با توجه به افزایش تردد در ایام ذکر شده واضح است که افزایش تخلفات رانندگی را در این ایام شاهد باشیم.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای لرستان با بیان اینکه طبق بررسی های انجام شده ۵۹ درصد کل تلفات در محورهای کریدور شمال به جنوب استان بوده است بیان داشت: ۵۵ درصد فوتی ها در تصادفات لرستان غیربومی بوده اند.

زندی فر عنوان کرد: سال گذشته تعداد فوتی ها ایام نوروز ناشی از تصادفات ۲۸ نفر و امسال ۲۲ نفر بود است.