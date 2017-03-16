کریم حاجیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: استان اردبیل یکی از مناطق غنی به لحاظ فرهنگ بومی محلی بوده و آیینهای متعددی برای استقبال از نوروز در این منطقه اجرا میشود.
وی افزود: آیینهای استقبال از نوروز با دلیل آمیختگی قابل توجه با فرهنگ مردم ساکن در این منطقه و همچنین تنوع قابل توجه از جمله جاذبههای گردشگری استان بوده و ضروری است به مسافران نوروزی استان نیز معرفی شود.
مدیرکل میراث فرهنگی استان تأکید کرد: در طول تعطیلات نوروز ۹۶ آیینهای بومی از جمله تکم گردانی، نواوستی، چهارشنبه سوری، پریدن از آتش و آب، یمرتا چاقشدرماخ، عروسی محلی و پای آپارماخ، شال سالماخ، آلما آتماخ و گلین آپاردی به مدت یک ساعت از شبکه شما پخش خواهد شد.
به گفته حاجیزاده علاوه بر این با آغاز به کار ستاد اجرایی خدمات سفر اردبیل نمایشگاه عکس جاذبههای گردشگری استان با ۱۱۰ تابلو در محل ستاد اجرایی در نگارخانه خطایی دایر خواهد بود.
وی به برپایی کارگاه زنده صنایعدستی در طول تعطیلات اشاره کرد و گفت: همچنین آتلیه عکاسی آلاچیق عشایری شاهسون نیز در این ایام در محل نگارخانه خطایی دایر است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان به برگزاری جشنها و برنامههای استقبال از نوروز در هر یک از شهرستانهای استان اشاره کرد و افزود: برای اطلاعرسانی برنامههای نوروز و جاذبههای گردشگری استان علاوه بر توزیع بروشورهای اطلاعرسانی، کیوسکهای اطلاعرسانی توسط شهرداریها و هلالاحمر در ورودی و خروجی شهرها تدارک دیده شده است.
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