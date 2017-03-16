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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۱۹

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی خبرداد؛

خدمات رسانی ۴۰۰ نفر در قالب اکیپ های راهداری استان مرکزی طی نوروز

خدمات رسانی ۴۰۰ نفر در قالب اکیپ های راهداری استان مرکزی طی نوروز

اراک- مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: طی ایام نوروز ۹۶، ۴۰۰ راهدار در قالب ۵۷ اکیپ راهداری در استان مرکزی خدمات رسانی می کنند.

مجید شارقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بالغ بر ۴۰۰ راهدار در قالب اکیپ‌های نوروزی با بهره‌گیری از بیش از ۳۰۰ خودرو و ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین برای ارائه خدمات به مسافران و رانندگان عبوری از ۲۵ اسفندماه تا  ۱۵فروردین ماه سال آتی در آماده باش به سر می برند.

وی افزود: بیش از ۱۰۰عدد تابلو بنر ویژه هشدارهای ایمنی سفرهای نوروزی در محورهای استان نصب و بیش از پنج هزار بسته شامل نقشه راه‌های استان و بروشور راهنمای مسافرین و آدرس مجتمع‌های بین راهی توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تهیه و توزیع شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی بیان کرد: سرکشی و بازرسی از راهدارخانه‌ها، مجتمع‌های بین‌راهی و ایستگاه‌های قطار از سایر اقداماتی است که حین ایام نوروز اجرایی می‌شود.

شارقی تصریح کرد: آماده‌سازی و زیباسازی فضای ایستگاه‌های قطار و فرودگاه، تجدید خط‌کشی راه‌ها و شریان‌های پرتردد استان، بهسازی و لکه‌گیری و ارتقای تجهیزات هواشناسی استان در راستای پاسخگویی هرچه دقیق‌تر به مسافران و مخاطبان حوزه حمل و نقل و گردشگری و آماده‌سازی مجتمع‌های خدمات بین‌راهی استان با هدف پذیرایی هرچه مناسب‌تر از مسافران و رانندگان جاده‌ای، بخشی از اقدامات انجام شده دستگاه‌های خدمات رسان عضو شورای حمل و نقل در این ایام است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی اضافه کرد: استان مرکزی به علت قرارگیری در مسیر محورهای شریانی و در شاهراه‌های کشور در ایام  تعطیلات نوروزی میزبان حجم قابل‌توجهی از مسافران است که توجه به مقوله پذیرایی و راهنمایی این مسافران باید مدنظر همه دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله راهداری و حمل و نقل قرار گیرد.

کد مطلب 3934173

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