خدمات رسانی ۴۰۰ نفر در قالب اکیپ های راهداری استان مرکزی طی نوروز

مجید شارقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بالغ بر ۴۰۰ راهدار در قالب اکیپ‌های نوروزی با بهره‌گیری از بیش از ۳۰۰ خودرو و ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین برای ارائه خدمات به مسافران و رانندگان عبوری از ۲۵ اسفندماه تا ۱۵فروردین ماه سال آتی در آماده باش به سر می برند.

وی افزود: بیش از ۱۰۰عدد تابلو بنر ویژه هشدارهای ایمنی سفرهای نوروزی در محورهای استان نصب و بیش از پنج هزار بسته شامل نقشه راه‌های استان و بروشور راهنمای مسافرین و آدرس مجتمع‌های بین راهی توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تهیه و توزیع شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی بیان کرد: سرکشی و بازرسی از راهدارخانه‌ها، مجتمع‌های بین‌راهی و ایستگاه‌های قطار از سایر اقداماتی است که حین ایام نوروز اجرایی می‌شود.

شارقی تصریح کرد: آماده‌سازی و زیباسازی فضای ایستگاه‌های قطار و فرودگاه، تجدید خط‌کشی راه‌ها و شریان‌های پرتردد استان، بهسازی و لکه‌گیری و ارتقای تجهیزات هواشناسی استان در راستای پاسخگویی هرچه دقیق‌تر به مسافران و مخاطبان حوزه حمل و نقل و گردشگری و آماده‌سازی مجتمع‌های خدمات بین‌راهی استان با هدف پذیرایی هرچه مناسب‌تر از مسافران و رانندگان جاده‌ای، بخشی از اقدامات انجام شده دستگاه‌های خدمات رسان عضو شورای حمل و نقل در این ایام است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی اضافه کرد: استان مرکزی به علت قرارگیری در مسیر محورهای شریانی و در شاهراه‌های کشور در ایام تعطیلات نوروزی میزبان حجم قابل‌توجهی از مسافران است که توجه به مقوله پذیرایی و راهنمایی این مسافران باید مدنظر همه دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله راهداری و حمل و نقل قرار گیرد.