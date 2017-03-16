ترامپ از هوادارانش خواست برای جایگزینی «اوباماکر» متحد شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با سخنرانی در میان هوادارانش در شهر «نشویل» از آنها خواست برای حمایت از طرح بیمه سلامت پیشنهادی جمهوریخواهان با هم متحد شوند. به گفته وی، این تنها راه برای خنثی کردن تلاش دموکراتها برای جلوگیری از اجرای طرح جدید است.

ترامپ که در میان حدود ۱۰ هزار نفر از هوادارنش صحبت می کرد، گفت: ما می خواهیم آمریکایی ها قادر باشند بیمه سلامتی را که می خواهند بخرند، نه بیمه ای را که توسط دولت ما به آنها تحمیل می شود. به یاد داشته باشید اگر ما آن طور که باید، این طرح را اجرا نکنیم به ۶۰ رای احتیاج خواهیم داشت و مجبوریم دموکراتها را نیز درگیر موضوع کنیم. بنابراین، ما به روشی متفاوت این کار را انجام خواهیم داد؛ به روشی پیچیده و نتیجه خوب از کار در خواهد آمد.

این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا پاسخ منفی بود به رویکردهای خطرناکی که برای لغو بیمه سلامت «باراک اوباما» تدارک دیده شده است. یکی از این رویکردها، طرح سلامتی است که «پل رایان» رئیس مجلس نمایندگان ارائه داده است. این طرح هم از سوی جمهوریخواهان محافظه کار که آن را مشابه طرح اوباما می دانند و هم از سوی جمهوریخواهان میانه رو که نگرانند این طرح بخش زیادی از مردم آمریکا را از بیمه درمانی محروم کند، با مخالفت روبرو شده است.

ترامپ گفت که خود را در میان فراکسیونهای مختلف جمهوریخواهان که برای ارائه طرحی به منظور جایگزینی برنامه بیمه اوباما، معروف به اوباماکر با هم مبارزه می کنند، یک حَکَم می داند.

بسیاری از آمریکایی ها، بزرگترین خدمت باراک اوباما در حوزه داخلی را اجرای طرح بیمه درمانی می دانند؛ طرحی که برای بسیاری از مردم آمریکا که پیش از آن از حق داشتن بیمه درمانی محروم بودند، امکان استفاده از این بیمه را فراهم کرد. اکنون، جمهوریخواهان که از ابتدا با بیمه اوباما مخالف بودند، به دنبال لغو این طرح هستند زیرا معتقدند این طرح از نظر اقتصادی فشار زیادی به دولت وارد می کند.