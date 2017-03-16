به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر مرادی صبح پنج شنبه در هفتمین کارگروه ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی استان لرستان به بیان عملکرد ۱۱ ماهه پلیس راهور پرداخت و اظهار داشت: سال گذشته تعداد ۵۳ نفر فوتی در معابر درون شهری داشتیم اما این تعداد امسال به ۷۱ نفر افزایش یافته است.

وی ۶۷ درصد متوفیان را عابرین پیاده و ۲۷ درصد را موتورسوران عنوان کرد و افزود: بر اساس سن، ۳۱ درصد متوفیان افراد بالای ۶۰ سال بوده اند که علتش کمی دید و توانایی کم و زمان تصمیم گیری بیشتر است.

رئیس پلیس راهور لرستان ادامه داد: بعد از سن ۶۰ سال بالاترین آمار فوت مربوط به سنین ۶۰-۴۶ است که افراد فعال جامعه هستند.

سرهنگ مرادی با بیان اینکه از ۷۱ نفر فوت شده در تصادفات درون شهری لرستان، ۱۰ نفر سر صحنه، ۶۰ نفر در بیمارستان و یک نفر در خانه فوت شده اند و حین انتقال فوتی نداشته ایم بیان داشت: در بحث برخوردها با تخلفات رانندگی و نوع جریمه ها استان لرستان جز استانهای برتر کشور است و بیشترین آمار ابلاغ و برخورد تسلیمی را داشته است.

وی نبود کمربندی را یکی از دلایل اصلی تصادفات در لرستان خواند و ادامه داد: خرم آباد، تنها مرکز استانی است که فاقد دوربین پلاک خوان است.

رئیس پلیس راهور لرستان با انتقاد از شهرداری و اداره گاز استان به دلیل حفاری در ورودی جاده بهشت شهدا اضافه کرد: پیش بینی می کنیم به دلیل این حفاری در پنج شنبه آخر سال شاهد حجم زیاد ترافیک و انبوهی از جمعیت باشیم.