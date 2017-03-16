به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی تیم ملی تکواندو برای اعزام به بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، صبح امروز (پنجشنبه) در خانه تکواندو برگزار شد و در نهایت با حذف ۹ تکواندوکار، این تیم کار خود را با ۱۶ ملی پوش زیر نظر کادر فنی و در دو نوبت صبح و عصر پیگیری می‌کند.



بر همین اساس مهدی اسحاقی، جعفر خلیل‌زاده، محمد گودرزی، صادق دهقان، آریان محمدی، مهدی یوسفی، سیدحسین احسانی، محمد صفایی، احمد خسرو فر، مهدی جلالی، مهدی قیاسی، علیرضا درویش‌پور، احمد محمدی، فرشاد قیاسی، حسین قربان‌زاده و آرش تفرشی دباغ تکواندوکاران حاضر در این اردو هستند.



هدایت تیم‌ملی برعهده فریبرز عسکری بعنوان سرمربی، علی محمد بسحاق و مهدی احمدی بعنوان مربی می‌باشد.

چهارمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۶ تا ۲۸ اردیبهشت‌ماه سال آینده در «باکو» آذربایجان برگزار می‌شود.