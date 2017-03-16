بودجه براساس آمایش سرزمینی اختصاص یابد

محمد نعیم امینی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: سیستان و بلوچستان به ویژه مناطق جنوبی استان ظرفیت های فراوانی در بخش کشاورزی دارد که باید در تخصیص منابع مالی مورد توجه باشد.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه منابع مالی به صورت متوازن توزیع نمی شود، افزود: استعدادها و ظرفیت های هر منطقه باید شناسایی شود و اعتباری متناسب با ظرفیت های هر شهرستان به آن اختصاص پیدا کند.

وی گفت: یکی از ویژگی های برجسته مردمان این خطه با وجود تلاش های دشمنان وحدت و برادری است.

نماینده ایرانشهر با اشاره به اینکه این وحدت هویت ایرانی را به نمایش گذاشته است، خاطرنشان کرد: ۸۲۳ پروژه محرومیت زدایی توسط سپاه در مناطق دور افتاده و صعب العبور اجرا شده که به نوبه خود بسیاری از مشکلات مردم منطقه را مرتفع کرده است.

وی ادامه داد: دشمنان گمان می کنند که می توانند با استفاده از قومیت ها و اعتقادات دینی در این ملت نفوذ کنند اما مردمان خونگرم و مهربان سیستان و بلوچستان همواره آنها را ناکام گذاشته اند.