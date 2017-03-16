دانشگاه آزاد واحد ورامین- پیشوا آماده میزبانی از مسافران نوروزی

حسینعلی شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بخشنامه ارسال شده مبنی بر تکریم میهمانان نوروزی ستاد اسکان در این واحد دانشگاهی تشکیل و جلسات متعددی برگزار شد.

وی افزود: از آنجاییکه شهرستان های پیشوا و ورامین با تاریخی کهن در نزدیکی پایتخت قرار دارند و نیز وجود آستان مقدس حضرت جعفر ابن موسی(ع) در شهرستان پیشوا و مسجد جامع کهن ورامین، هرساله شاهد مسافرت زائران و گردشگران زیادی به این منطقه هستیم.

شیبانی ادامه داد:‌ اتاق هایی با ظرفیت ۳۰ نفره در این واحد آماده شده و با امکانات رفاهی و تجهیزات کامل در اختیار مسافران قرار خواهد گرفت.



وی گفت: از ۲۵ اسفند تا ۱۴ فروردین این امکانات رفاهی در اختیار مسافران نوروزی و گردشگران قرار گرفته است و اماکن اقامتی مناسب این واحد از قبیل استادسرا و خوابگاه با تجهیزات ضروری اقامت در حد امکانات واحد مهیا شده است.



رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا اضافه کرد: مسافران و گردشگران نوروزی بدانند با توجه به ویژگی های منحصر به فرد وارنای کهن، سفر به این مناطق خاطرات خوبی برای تعطیلات نوروزی هموطنان عزیز رقم خواهد زد.

وی گفت: ورامین و پیشوا افرادی متدین، مذهبی و میهمان نواز و ریشه دار هستند و همیشه با روی باز از میهمانان استقبال خواهند کرد.