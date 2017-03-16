به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی صبح پنجشنبه در آخرین جلسه شورای اداری استان گلستان در سال ۹۵، اظهار کرد: دبیرخانه ستاد انتخابات از مهرماه در گلستان شروع به فعالیت کرده و هشت کمیته برای فعالیت بازگشایی شدند.

وی با بیان اینکه بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت استان گلستان یک میلیون و ۸۶۸ هزار و ۸۱۹ نفر است، خاطرنشان کرد: هزار و ۶۲۵ شعبه اخذ رای در ۳۰ شهر و ۹۳۸ روستا فعالیت خواهند کرد و در انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی، هر شهر و روستا یک حوزه انتخابی است.

طهماسبی تصریح کرد: ۷۶۹ روستا با جمعیت زیر هزار و ۵۰۰ نفر سه عضو، ۱۶۵ روستا با جمعیت بالای هزار و ۵۰۰ نفر پنج عضو، ۲۶ شهر زیر ۵۰ هزار نفر پنج عضو، سه شهر بالای ۵۰ هزار نفر و زیر ۲۰۰ هزار نفر هفت عضو و گرگان با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر ۹ عضو در شورای اسلامی خواهند داشت.

وی ادامه داد: در ۱۰۷ روستا با جمعیت زیر ۱۰۰ نفر اگر بیش از ۲۰ خانوار داشته باشند انتخابات شورا خواهیم داشت.

اسامی نهایی کاندیداهای شورا ۱۷ اردیبهشت اعلام می‌شود

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان خاطرنشان کرد: ثبت نام آزمایشی داوطلبان شورای اسلامی شهر و روستا در گلستان از ۲۵ اسفند آغاز شده و به مدت پتج روز اوامه خواهد داشت.

طهماسبی افزود: ثبت نام رسمی هم از ۳۰ اسفند تا ۶ فروردین سال آینده است و صلاحیت داوطلبان دوم اردیهشت اعلام می شود که داوطلبان تا پنج روز فرصت اعتراض دارند.

وی یادآور شد: اسامی نهایی کاندیداهای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا ۱۷ اردیبهشت اعلام خواهد شد و زمان تبلیغات هم از ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت است.

طهماسبی بیان کرد: ۲۸ اردیبهشت تبلیغات برای کاندیداها ممنوع بوده و انتخابات هم ۲۹ اردیبهشت برگزار می شود.

وی با اشاره به ارکان اصلی انتخابات گفت: ساز و کار قانونی، سلامت انتخابات، امنیت انتخابات و مشارکت مردم در انتخابات، چهار رکن اصلی برگزاری انتخابات هستند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان اظهار کرد: مشارکت حداکثری در انتخابات برای نظام جمهوری اسلامی مشروعیت می آورد و خوشبختانه در انتخابات مجلس و خبرگان گذشته ۸۰.۳۹ درصد مردم گلستان مشارکت داشتند.

طهماسبی افزود: باید با زمینه سازی مناسب و مشارکت مردم در انتخابات گام بلندی برداریم و البته حضور سازمان های مردم نهاد هم کمک زیادی خواهد کرد.

وی ادامه داد: به گفته رهبر معظم انقلاب اسلامی، برگزاری و شرکت در انتخابات، تکلیف شرعی و الهی است.