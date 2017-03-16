اعلام نتایج سرشماری نفوس ومسکن خراسان جنوبی/افزایش یک درصدی جمعیت

محمد هادی آرین در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نتایج سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ در استان، اظهار داشت: طبق این سرشماری جمعیت خراسان جنوبی با یک درصد افزایش نسبت به سال ۹۰ به ۷۶۸ هزار و ۸۹۸ نفر رسید.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۳۸۹ هزار و ۹۱۷ نفر مرد هستند، بیان کرد: تعداد ۳۷۸ هزار و ۹۸۱ نفر از جمعیت استان را نیز زنان تشکیل می دهند.

دبیر اجرایی ستاد سرشماری نفوس و مسکن خراسان جنوبی، تعداد خانوارهای شهری استان را ۴۵۳ هزار و ۸۲۹ نفرعنوان کرد و گفت: میزان ۳۱۵ هزار و ۷۰ نفر از جمعیت استان نیز در روستاها ساکن هستند.

سکونت ۵۷ درصد جمعیت استان در شهرها

به گفته آرین طبق این سرشماری ۵۹ درصد از جمعیت استان شهری و ۴۱ درصد نیز روستایی هستند.

وی، تعداد خانوار های خراسان جنوبی ۲۲۳ هزار و ۹۸۴ خانوار اعلام کرد و افزود: بعد خانوار در استان نیز ۳.۴۳ درصد گزارش شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان جنوبی شهرستان بیرجند با بیان اینکه ۳۴ درصد بیشترین جمعیت استان را شامل می شود، بیان داشت: طبق این سرشماری ۲۶۱ هزار و ۳۲۴ نفر از جمعیت استان در شهرستان بیرجند ساکن هستند.

آرین همچنین جمعیت شهرستان قاین را ۱۱۶ هزار و ۱۸۱ نفر برشمرد و افزود: این میزان ۱۵.۱۱ درصد جمعیت استان را شامل می شود.

وی اضافه کرد: در نهایت نیز شهرستان بشرویه با ۲۶ هزار و ۶۴ نفر ۳.۳۹ درصد از جمعیت استان را در بر می گیرد.

دبیر اجرایی ستاد سرشماری نفوس و مسکن خراسان جنوبی بیان کرد: طبق نتایج این سرشماری تراکم جمعیت در خراسان جنوبی ۵.۱ نفر در کیلومتر مربع است.