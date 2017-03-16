انهدام باند کلاهبرداری ۷۰میلیاردی خانوادگی در سیستان و بلوچستان

سردار حسین رحیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی ارجاع چندین فقره پرونده با شیوه و شگرد انجام معاملات در زمینه خرید و فروش زمین و خودروهای خارجی از طریق جعل اسناد مالکیت در استان های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و تهران بررسی پرونده و دستگیری کلاهبرداران در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کلاهبرداران با طرح دوستی و جلب اعتماد افراد ثروتمند و اغفال آنان با ارائه اسناد جعلی مبالغی در حدود ۷۰ میلیارد ریال از آنها کلاهبرداری و متواری شدند.

وی تصریح کرد: با تلاش شبانه روزی و اقدامات فنی، کارآگاهان پلیس آگاهی از حضور اعضاء این باند در محدوده یکی از محله های شهر زاهدان مطلع و پس از شناسایی محل اختفاء آنها، با هماهنگی مراجع قضائی در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی این باند را دستگیر و به پلیس آگاهی دلالت دادند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در پایان با اشاره به اینکه همه اعضای این باند عضو یک خانواده می باشند، بیان داشت: متهمان پس از رو به رو شدن با ادله و مستندات پلیس به بزه ارتکابی اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شدند.