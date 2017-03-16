اجرای طرح آرامش بهاری در ۳۷ بقعه و امامزاده استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد نیکنام ظهر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران از اجرای طرح آرامش بهاری در۳۷ بقعه و امامزاده استان زنجان خبرداد و افزود: آرامش بهاری طبق سنوات گذشته در بقاع متبرکه و امامزادگان شاخص استان زنجان برگزار می شود.

وی اظهار کرد: طرح آرامش بهاری از ۲۸ اسفند ماه سال ۹۵ شروع شده و تا ۱۵ فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

مدیر کل اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: طرح آرامش بهاری در راستای ارائه خدمات فرهنگی و مشاوره های مذهبی در استان زنجان برگزار می شود و خوشبختانه استقبال گردشگران از این طرح بسیار مطلوب است.

نیکام یادآور شد: در استان زنجان بسترهای لازم برای حضور گردشگران در طرح آرامش بهاری فراهم شده و در طرح آرامش بهاری، مسابقه قرآن خوانید جایزه بگیرید، مشاوره های مذهبی و خیمه های معرفت و کار گاه نقاشی دایر است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: برگزاری گفتمان‌های دینی، تبلیغ چند رسانه‌ای، غرفه کودک و نوجوان، مشاوره خانواده و تربیت کودک، برگزاری نمایشگاه کتاب‌ها و محصولات فرهنگی و مذهبی و غرفه حجاب و عفاف برنامه هایی است که در طرح آرامش بهاری برگزار می شود.

نیکام یاد آورشد: برپایی نمایشگاه سبک زندگی اسلامی با عنوان نمایشگاه آرامش بهاری، برپایی نماز جماعت در سه وعده صبح، ظهر و عصر و مغرب و عشاء، توزیع کتابچه‌های موضوعی از دیگر برنامه های طرح آرامش بهاری است.

نیکنام افزود: برنامه تحویل سال در امامزاده سید ابراهیم(ع) دو ساعت قبل از شروع سال تحویل برگزار می شود.