باران و رعد و برق در استان بوشهر/ وزش باد شدید و وقوع گرد و غبار

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از امروز به سبب نفوذ امواج ناپایدار جو به استان، آسمانی ابری به همراه رگبار پراکنده باران گاهی رعد و برق به ویژه در نیمه جنوبی استان پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین وزش باد شدید جنوب شرقی در سواحل شمالی و مرکزی استان، ضمن اینکه باعث گرد و خاک و کاهش دید افقی می‌شود، افزایش تلاطم دریا را نیز در پی خواهد داشت.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: انتظار می‌رود از فردا با شروع وزش باد شمال غربی ملایم از تلاطم دریا کاسته و شرایط برای ترددهای دریایی مساعد شود.

وی خاطرنشان کرد: برای ۲۴ ساعت آینده آسمان استان نیمه ابری تا تمام ابری همراه با وزش باد و گرد و خاک و در برخی نقاط به خصوص نیمه جنوبی استان بارش پراکنده باران گاهی رگبار باران و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی ادامه داد: جهت باد غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۱۶ تا ۴۲ کیلومتر در ساعت و بر روی دریا و در سواحل طی ساعات بعدازظهر و شب گاهی بیش از ۴۸ کیلومتر در ساعت و از فردا شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت است.

وی تاکید کرد: ارتفاع موج نیز در سواحل شمالی و مرکزی استان ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و در بعد از ظهر تا ۱۲۰ سانتیمتر و از فردا در همه سواحل استان ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر خواهد بود.