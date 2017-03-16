هیات دانشگاهی پلی تکنیک تورینو از دانشگاه اصفهان بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه اصفهان، پروفسور کارلو نالدی Prof. Carlo Naldi و Prof. Bernardino Chiaia معاون روابط بین الملل ، پروفسور برناردینو چیایا Elisa Armando رییس روابط بین الملل و رییس کمیته مجمع اتحادیه دانشگاه های ایتالیا به همراه دو دانشجوی ایرانی مشغول تحصیل در دانشگاه پلی تکنیک تورینو با دکتر سید کمیل طیبی دیدار و گفتگو کردند.

دکتر سید کمیل طیبی مشاور رییس دانشگاه در امور بین الملل و مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی در این دیدار ،به معرفی دانشگاه اصفهان پرداخت و گزارش مبسوطی از روابط و همکاری با دانشگاه های ایتالیا ارائه کرد.

در ادامه دکتر Bernardino Chiaia ضمن معرفی دانشگاه پلی تکنیک تورینو اظهار داشت: دانشگاه پلی تکنیک تورینو دارای ۱۱ گروه آموزشی است و ۹ هزار استاد و ۳۱ هزار دانشجو در سه سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در آن مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: دانشجویان طی یک آزمون استعدادیابی انتخاب و دانشجویان برجسته می توانند دروس اضافه تر در رشته های اقتصاد و نوآوری را نیز اخذ کنند.

رئیس روابط بین الملل دانشگاه پلی تکنیک تورینو اظهار داشت: این دانشگاه در سال ۲۰۰۸ با دانشگاه های شریف، شیراز و آزاد تفاهم نامه همکاری امضا کرده است و از آن جا که به لحاظ سرفصل دروس مشابهت های زیادی در دانشگاه های ایران و ایتالیا وجود دارد تبادل دانشجو امکان پذیر هست.

وی افزود: همچنین در سیاستگذاری های آینده دانشگاه پلی تکنیک تورینو ساختن مهمانسرا و دانشکده های جدید مد نظر نیست بلکه ساختن دفاتر و آزمایشگاه برای شرکت های صاحب نام مد نظر است که بدین صورت ارتباط صنعت و دانشگاه تسهیل شده و آینده شغلی دانشجویان نیز تأمین می شود.

رییس کمیته مجمع اتحادیه دانشگاه های ایتالیا هدف را تربیت نیروی کار متخصص دانست و از آن جا که سالخوردگی جمعیت یکی از بزرگترین مشکلات کشورهای اروپایی و به ویژه ایتالیا است این دانشگاه تلاش دارد تا با تربیت متخصصان در حل این مسأله سهیم باشد به صورتی که یکی از شرکت های بزرگ قبلا ۸۰ هزار کارگر داشته و امروز با استفاده از تکنولوژی و نیروی کار متخصص نیروی کار را تا سطح ۴ هزار کارگر کاهش داده است.

دکتر سید کمیل طیبی مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه اصفهان به پروژه های اتحادیه اروپا و اراسموس پلاس و همکاری های مشترک دو دانشگاه در این زمینه اشاره کرد که این پیشنهاد با استقبال هیأت ایتالیایی همراه بود.

همچنین پس از بحث و تبادل نظر اعضای حاضر تبادل دانشجو، دوره های مشترک، دوره های فرصت مطالعاتی برای دانشجویان و اساتید، تبادل استاد، تعیین استاد راهنمای مشترک برای رساله های دکتری را در زمینه همکاری های مشترک مفید دانسته و طیبی اشاره کرد برای دوره های مشترک ابتدا باید اساتید دو دانشگاه در رشته های مشترک به یکدیگر معرفی شده و بعد از تبادل نظر و انتقال تجربه ها زمینه لازم برای پروژه های مشترک و برگزاری دوره های مشترک فراهم شود.

همچنین دکتر Bernardino Chiaia اظهار داشت: آکادمی نوآوری اروپا (EIA) در نظر دارد کارگاهی را برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری برگزار کند و دانشجویان می توانند بعد از ارسال مدارک و پذیرفته شدن در مرحله ارزیابی طی سه هفته در کارگاه شرکت کنند و از تجربه اساتید برجسته اروپایی، ژاپنی و مانند ان بهره ببرند.