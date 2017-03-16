  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۱۲

هیات دانشگاهی پلی تکنیک تورینو از دانشگاه اصفهان بازدید کردند

هیات دانشگاهی پلی تکنیک تورینو از دانشگاه اصفهان بازدید کردند

هیات دانشگاهی «پلی تکنیک تورینو» به همراه رئیس کمیته مجمع اتحادیه دانشگاه های ایتالیا از دانشگاه اصفهان دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه اصفهان، پروفسور کارلو نالدی Prof. Carlo Naldi و Prof. Bernardino Chiaia معاون روابط بین الملل ، پروفسور برناردینو چیایا Elisa Armando  رییس روابط بین الملل و رییس کمیته مجمع اتحادیه دانشگاه های ایتالیا به همراه دو دانشجوی ایرانی مشغول تحصیل در دانشگاه پلی تکنیک تورینو با دکتر سید کمیل طیبی دیدار و گفتگو کردند.

دکتر سید کمیل طیبی مشاور رییس دانشگاه در امور بین الملل و مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی در این دیدار ،به معرفی دانشگاه اصفهان پرداخت و گزارش مبسوطی از روابط و همکاری با دانشگاه های ایتالیا ارائه کرد.

در ادامه دکتر Bernardino Chiaia ضمن معرفی دانشگاه پلی تکنیک تورینو اظهار داشت: دانشگاه پلی تکنیک تورینو  دارای ۱۱ گروه آموزشی است و ۹ هزار استاد و ۳۱ هزار دانشجو در سه سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در آن مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: دانشجویان طی یک آزمون استعدادیابی انتخاب و دانشجویان برجسته می توانند دروس اضافه تر در رشته های اقتصاد و نوآوری را نیز اخذ کنند.

رئیس روابط بین الملل دانشگاه پلی تکنیک تورینو اظهار داشت: این دانشگاه در سال ۲۰۰۸ با دانشگاه های شریف، شیراز و آزاد تفاهم نامه همکاری امضا کرده است و از آن جا که به لحاظ سرفصل دروس مشابهت های زیادی در دانشگاه های ایران و ایتالیا وجود دارد تبادل دانشجو امکان پذیر هست.

وی افزود: همچنین در سیاستگذاری های آینده دانشگاه پلی تکنیک تورینو ساختن مهمانسرا و دانشکده های جدید مد نظر نیست بلکه ساختن دفاتر و آزمایشگاه برای شرکت های صاحب نام مد نظر است که بدین صورت ارتباط صنعت و دانشگاه تسهیل شده و آینده شغلی دانشجویان نیز تأمین می شود.

رییس کمیته مجمع اتحادیه دانشگاه های ایتالیا هدف را تربیت نیروی کار متخصص دانست و از آن جا که سالخوردگی جمعیت یکی از بزرگترین مشکلات کشورهای اروپایی و به ویژه ایتالیا است این دانشگاه تلاش دارد تا با تربیت متخصصان در حل این مسأله سهیم باشد به صورتی که یکی از شرکت های بزرگ قبلا ۸۰ هزار کارگر داشته و امروز با استفاده از تکنولوژی و نیروی کار متخصص نیروی کار را تا سطح  ۴ هزار کارگر کاهش داده است.

دکتر سید کمیل طیبی مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه اصفهان به پروژه های اتحادیه اروپا و اراسموس پلاس و همکاری های مشترک دو دانشگاه در این زمینه اشاره کرد که این پیشنهاد با استقبال هیأت ایتالیایی همراه بود.

همچنین پس از بحث و تبادل نظر اعضای حاضر تبادل دانشجو، دوره های مشترک، دوره های فرصت مطالعاتی برای دانشجویان و اساتید، تبادل استاد، تعیین استاد راهنمای مشترک برای رساله های دکتری را در زمینه همکاری های مشترک مفید دانسته و طیبی  اشاره کرد برای دوره های مشترک ابتدا باید اساتید دو دانشگاه در رشته های مشترک به یکدیگر معرفی شده و بعد از تبادل نظر و انتقال تجربه ها زمینه لازم برای پروژه های مشترک و برگزاری دوره های مشترک فراهم شود.

همچنین دکتر Bernardino Chiaia اظهار داشت: آکادمی نوآوری اروپا (EIA) در نظر دارد کارگاهی را برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری برگزار کند و دانشجویان می توانند بعد از ارسال مدارک و پذیرفته شدن در مرحله ارزیابی طی سه هفته در کارگاه شرکت کنند و از تجربه اساتید برجسته اروپایی، ژاپنی و مانند ان بهره ببرند.

کد مطلب 3934199

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها