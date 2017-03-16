به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا شاه فضلی ظهر پنجشنبه در آئین بزرگداشت بیست و چهارمین سالروز تأسیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان بوشهر با عنوان «من انقلابیم» که در مصلای جمعه بوشهر برگزار شد، گفت: مردم را با دین، خدا و پیغمبر آشنا کنیم و کانونها سعی کنید که بین جوانان و نوجوانان و مساجد یک پیوند معنوی و الهی ایجاد شود و اگر پیوند و انس انسان با خدا ایجاد کنیم، همیشه میتوانیم شاهد خدمات خوب توسط کانون ها در مساجد باشیم.
وی بیان کرد: برخی پیشنهاد میکنند که میخواهیم از بازیگران مختلط استفاده کنـیم، یـا از موسیقیهای تند و لهوی یا اینکه ممکن است بخواهند در برنامه خود، برخی از افراد را مـورد تمسخر قـرار دهنـد تـا بتوانند مخاطـب را جذب کنند و هر کدام از این فعالیتها که از موازین دینی خارج باشد بایـد از برنامه حذف شود و اما از طرف دیگر بایـد فکـر کـرد و بـا مطالعـه و مشورت با اهل فن به این افراد آموزش دهیم که چگونه مـیتواننـد در عین رعایت موازین دینی برنامه جذاب هم داشته باشند.
دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور بیان کرد: نیاز سنجی و پاسخگویی به نیازها یکی از ویژگی فعالیتهای فرهنگی است و در قرآن و روایات بر این مساله تاکیـد شـده اسـت کـه خداوند نظام خلقت را به گونهای طراحی کرده است که هر چیز را به اندازه خلق کرده است و در نظام خلقت هیچ چیـز بیهـوده آفریـده نشـده و هیچ چیز هم کم آفریده نشده است.
حجت الاسلام شاهفضل ادامه داد: این آیات دلالت دارند که خداوند حسابگر است و هر کاری را به اندازه لازم و ضرورت انجام میدهد و لذا منظور از نیازسنجی در فعالیتهای فرهنگـی ایـن اسـت کـه هـر کانون باید منطقه ای که در آن فعالیت میکند را به خـوبی شناسـائی کند و نیازهای فرهنگی آن منطقه را استخراج کنـد و پـس از طبقـه بندی و اولویت بندیِ نیازها، اقدام به برنامه ریزی و فعالیت کند و نیاز سنجی میتوانـد از طریـق تحقیـق میدانی یـا صحبت با کارشناسان و اهالی منطقه و یا از طریق فرم نظر سنجی انجام شود.
وی گفت: نیاز سنجی به شما کمک میکند تا دقیقاً همان کـاری را انجـام دهید که باید انجام دهید و همچنین نیاز سنجی باعث میشود تا مخاطبین کانون شما بیشتر شود و با انگیزه بیشتری نیز در برنامههای شـما شرکت کنند و اگر شما به خوبی نیازسنجی کنید خواهیـد توانسـت در رشد مردم منطقه تحت پوشش خود بسیار موثر باشید و اعتماد آنها را به
خود جلب کنید.
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