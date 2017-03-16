ارزش تولیدات بخش کشاورزی لرستان به ۴ هزار میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بازدار در جلسه شورای هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی لرستان اظهار داشت: یکی از محورهای توسعه بخش کشاورزی توسعه مکانیزاسیون ماشین آلات کشاورزی است که در این راستا در سالجاری ۳۳ میلیارد تومان در استان لرستان جذب اعتبار برای تأمین ادوات و ماشین آلات کشاورزی شده است.

وی گفت: بخش کشاورزی استان لرستان دارای ظرفیت بالایی است که به علت ضعف در زیرساخت ها از جمله ۷۶ درصد اراضی دیم نسبت به ۲۴ درصد اراضی آبی نتوانسته ایم از این استعداد استفاده مطلوب شود لذا برای سال آینده توسعه باغات، توسعه کشت گیاهان دارویی و افزایش تولید آبزیان و توسعه سیستم های نوین آبیاری تحت فشار از جمله اولویت های سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان مهمترین تولیدات، ظرفیت های بخش کشاورزی استان را ۶۲۴ واحد مرغداری با ظرفیت ۵.۱۲ میلیون قطعه و تولید ۵۹ هزار تن در سال، تولید گوشت ۲۸ هزار تن گوشت قرمز، ۵۰۹ مزرعه پرورش ماهی با ظرفیت ۲۱ هزار تن در سال، ۲۰۴ میلیون تن محصولات زراعی، تولید ۲۴۱ هزار تن محصولات باغی، تجهیز ۳۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم های نوین آبیاری تحت فشار و تولید ۲۰۹ هزارتن شیر خام در سال اعلام کرد.