کاهش ۲۱ درصدی وقوع سرقت در زاهدان

سرهنگ علی عارف نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر، درتشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: با توجه به قرار گرفتن در اسفند ماه و ایام پایانی سال و افزایش مراجعه شهروندان به مراکز خرید و تجاری، نیروی انتظامی شهرستان زاهدان برنامه های ویژه ای را در۲۵ روز گذشته اجرایی کرده است.

وی با اشاره به اینکه عمده این طرح ها و برنامه ها برای پیشگیری از جرائم بخصوص سرقت و تأمین نظم و انضباط اجتماعی و کنترل مراکز خرید وتجاری بوده است، افزود: آرامش شهروندان در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز از اهداف اجرایی این برنامه ها است.

وی با بیان اینکه در این مدت موفق به کاهش وقوع سرقت ها به میزان ۲۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته شدیم، گفت: بنا بر آمار، سرقت مغازه ۴۲ درصد، سرقت مسلحانه ۲۵ درصد، سرقت منزل۳۰ درصد و سرقت موتورسیکلت۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان خاطرنشان کرد: با تلاش مضاعف نیروهای تخصصی وشناسایی نقاط آلوده وجرم خیز دراین مدت موفق به دستگیری ۴۲۱ سارق شده ایم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد افزایش دستگیری داشته ایم.

وی ادامه داد: در زمینه کشف سرقت ها نیز افزایش ۵۸ درصدی کشف سرقت منزل و۲۲۱ درصدی کشف سرقت اتومبیل داشته ایم و همچنین درکشف قاپزنی نیز رشد۳ برابری داشته ایم.

وی در ادامه از کشف بیش از۴۷۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر در ۲۵ روز گذشته خبر داد و گفت: در زمینه دستگیری قاچاقچیان و افرادی که مبادرت به خرید وفروش مواد مخدر می نمایند وهمچنین معتادان نیز ۸۴ درصد افزایش دستگیری داشته ایم.

عارف نژاد در ادامه از کشف ۳۶هزار لیتر سوخت قاچاق دراین مدت خبر داد و با اشاره به برخورد قاطع با قاچاقچیان کالا افزود: دربرخورد با قاچاقچیان کالا نیز ۶۵درصد افزایش دستگیری داشته ایم.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه پلیس در شب چهارشنبه آخرسال هم گفت: طبق آمار بدست امده در کشف مواد محترقه دراین ایام نیز ۱۴ درصد رشد داشته ایم.

وی بیان کرد: تهیه بنر و بروشور با موضوعات پیشگیری از سرقت منزل، سرقت خودرو، کیف قاپی و موارد دیگر به منظور پیشگیری از جرائم و افزایش آگاهی شهروندان از دیگر اقدامات مهم پلیس دراین ایام است.

فرمانده انتظامی زاهدان با بیان اینکه شهروندان با عمل به توصیه های پلیس، مجرمان را در رسیدن به اهداف شان ناکام بگذارند، کنترل، شناسایی و مهار هدفمند سارقان در مراکز پر تردد در ایام نوروز را از برنامه های پیش روی پلیس زاهدان عنوان کرد وافزود: امیدواریم با مشارکت شهروندان نوروزی با نشاط وکم خطر را شاهد باشیم.