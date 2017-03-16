ترافیک در محور تهران-مشهد نیمه سنگین است/ رانندگان احتیاط کنند

سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگو باخبرنگار مهر ضمن بیان اینکه ۶۲درصد واژگونی در تصادفات فوتی محورهای مواصلاتی استان سمنان از بی توجهی راننده به جلو، خستگی و خواب آلودگی وی نشات می گیرد، ابراز داشت: باتوجه به کویری و یکنواخت بودن محورهای مواصلاتی استان سمنان امکان خواب آلودگی رانندگان وجود دارد لذا از رانندگان تقاضا داریم به محض احساس عدم هوشیاری در اولین استراحتگاه توقف و باهوشیاری کامل طی مسیر کنند.

وی ضمن اشاره به اینکه با آغاز مسافرت های نوروزی و افزایش تردد در محور تهران - مشهد ۴۰دوربین کنترل سرعت این محور را مورد پایش قرار خواهد داد، افزود: باید گفت اجرای طرح نوروزی در سال گذشته ۳۵درصد کاهش تلفات جاده ای را به دنبال داشت که امیدواریم با تمهیدات تدبیر شده این آمار در نوروز امسال به صفر برسد.

رئیس پلیس راه استان سمنان از استقرار ۵۱ کانکس انتظامی طی ایام نوروز در این استان خبر داد و ابراز داشت: آمادگی لازم برای خدمات‌دهی به زائران علی بن موسی الرضا(ع) و مهمانان نوروزی وجود دارد لذا چنانچه مسافران در طی مسیر نیاز به کمک و اطلاع رسانی داشتند می توانند با مراجعه به این کانکس ها از ماموران انتظامی یاری بخواهند.

خسروجردی در ادامه تصریح کرد: طی ۱۱ ماه گذشته تلفات جاده‌ای در استان سمنان بیش از ۹ درصد کاهش داشت و در کاهش تلفات درون‌شهری نیز رتبه نخست کشور را کسب کردیم که امیدواریم با رعایت قانون و مقررات از سوی رانندگان کمترین میزان تلفات جاده ای را شاهد باشیم.

وی بابیان اینکه تا این لحظه تردد در محورهای مواصلاتی استان سمنان بدون حادثه گزارش شد، افزود: باتوجه به افزایش تردد خودروها در محورهای مواصلاتی استان ضمن آرزوی داشتن سفری خوش و ایمن از رانندگان تقاضا داریم با رعایت سرعت مطمئن و فاصله طولی از بروز تصادفات زنجیر وار جلوگیری کنند.