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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۳۰

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان:

۳۰ پایگاه اطلاع رسانی نوروز در گلستان فعالیت می‌کنند

۳۰ پایگاه اطلاع رسانی نوروز در گلستان فعالیت می‌کنند

گرگان – مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: ۳۰ پایگاه اطلاع رسانی طی ایام نوروز در استان گلستان فعالیت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی صبح پنجشنبه در آخرین جلسه شورای اداری استان گلستان در سال ۹۵، اظهار کرد: ستاد تسهیلات سفر بر حسب وظیفه مندی از مدت‌ها قبل آغاز به کار کرد که مسئولیت عمده کمیته‌های آن با مدیران مرتبط با آن حوزه است.

وی افزود: تا کنون اقدامات لازم برای خدمات دهی به گردشگران عزیز در ایام نوروز انجام شده و ۳۰ پایگاه اطلاع رسانی در سطح استان و مراکز اطلاع رسانی در ورودی و خروجی‌های استان مستقر شدند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان تصریح کرد: ۶۲ پایگاه ثابت و سیار نیروی انتظامی، ۴۶ پایگاه اورژانس، ۴۵ نفر در حوزه ناظران گردشگری، ۴۳ نفر در حوزه ناظران صنعت و معدن، ۱۸ نفر در حوزه ناظران علوم پزشکی، ۱۸ شرکت بیمه و چهار مرکز امداد خودرو در ایام نوروز در سطح استان گلستان فعالیت خواهند کرد.

کریمی با بیان اینکه شعار نوروز در کشور «نوروز متفاوت» است، گفت: شعار استان گلستان در ایام نوروز «گلستان نگارستان و پایتخت اکوتوریسم ایران» است و پنج نوروزگاه در پنج نقطه از استان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: بازارچه صنایع دستی در تمامی شهرستان‌های استان راه اندازی شده و دو بازارچه مشترک با استان‌های مازندران و خراسان شمالی در شهرستان‌های بندرگز و گالیکش آغاز به کار کرده‌اند.

کریمی بیان کرد: ۵۰ جشنواره روستایی برای روستاهای هدف گردشگری در نظر گرفته‌ایم و مراکز اطلاع رسانی گردشگران در بندرگز و گالیکش نیز فعالیت می‌کنند.

وی یادآور شد: بازارچه دائمی صنایع دستی در شهرستان‌های بندرگز و گنبدکاووس بر پا شده و طرح همیار گردشگری را با همکاری آموزش و پرورش اجرا خواهیم کرد.

برخورد با کارتن به دست‌ها در ایام نوروز

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان با اشاره به برخورد با کارتن به دست‌ها برای اجاره خانه در استان، اظهار کرد: خوشبختانه با همکاری دادگستری و دادستانی در موضوع خانه مسافرها و برخورد با کارتن به دست‌ها به نتایج خوبی رسیده‌ایم و امیدواریم این معضل به حداقل برسد.

کریمی افزود: در نوروز پیش رو شهر برتر کشور انتخاب خواهد شد و از شهرداران می‌خواهیم در موضوع زیباسازی تلاش بیشتری داشته باشند.

وی ادامه داد: موضوع مسیر سبز و ساحل سبز هم به همت اداره کل حمل و نقل و پایانه‌ها و اداره کل راه و شهرسازی استان اتفاق خوبی است که امسال رخ داده و جزو دغدغه‌های ما محسوب می‌شود.

کد مطلب 3934220

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