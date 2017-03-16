به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی صبح پنجشنبه در آخرین جلسه شورای اداری استان گلستان در سال ۹۵، اظهار کرد: ستاد تسهیلات سفر بر حسب وظیفه مندی از مدتها قبل آغاز به کار کرد که مسئولیت عمده کمیتههای آن با مدیران مرتبط با آن حوزه است.
وی افزود: تا کنون اقدامات لازم برای خدمات دهی به گردشگران عزیز در ایام نوروز انجام شده و ۳۰ پایگاه اطلاع رسانی در سطح استان و مراکز اطلاع رسانی در ورودی و خروجیهای استان مستقر شدند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان تصریح کرد: ۶۲ پایگاه ثابت و سیار نیروی انتظامی، ۴۶ پایگاه اورژانس، ۴۵ نفر در حوزه ناظران گردشگری، ۴۳ نفر در حوزه ناظران صنعت و معدن، ۱۸ نفر در حوزه ناظران علوم پزشکی، ۱۸ شرکت بیمه و چهار مرکز امداد خودرو در ایام نوروز در سطح استان گلستان فعالیت خواهند کرد.
کریمی با بیان اینکه شعار نوروز در کشور «نوروز متفاوت» است، گفت: شعار استان گلستان در ایام نوروز «گلستان نگارستان و پایتخت اکوتوریسم ایران» است و پنج نوروزگاه در پنج نقطه از استان برگزار میشود.
وی ادامه داد: بازارچه صنایع دستی در تمامی شهرستانهای استان راه اندازی شده و دو بازارچه مشترک با استانهای مازندران و خراسان شمالی در شهرستانهای بندرگز و گالیکش آغاز به کار کردهاند.
کریمی بیان کرد: ۵۰ جشنواره روستایی برای روستاهای هدف گردشگری در نظر گرفتهایم و مراکز اطلاع رسانی گردشگران در بندرگز و گالیکش نیز فعالیت میکنند.
وی یادآور شد: بازارچه دائمی صنایع دستی در شهرستانهای بندرگز و گنبدکاووس بر پا شده و طرح همیار گردشگری را با همکاری آموزش و پرورش اجرا خواهیم کرد.
برخورد با کارتن به دستها در ایام نوروز
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان با اشاره به برخورد با کارتن به دستها برای اجاره خانه در استان، اظهار کرد: خوشبختانه با همکاری دادگستری و دادستانی در موضوع خانه مسافرها و برخورد با کارتن به دستها به نتایج خوبی رسیدهایم و امیدواریم این معضل به حداقل برسد.
کریمی افزود: در نوروز پیش رو شهر برتر کشور انتخاب خواهد شد و از شهرداران میخواهیم در موضوع زیباسازی تلاش بیشتری داشته باشند.
وی ادامه داد: موضوع مسیر سبز و ساحل سبز هم به همت اداره کل حمل و نقل و پایانهها و اداره کل راه و شهرسازی استان اتفاق خوبی است که امسال رخ داده و جزو دغدغههای ما محسوب میشود.
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