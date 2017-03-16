به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح روز گذشته در سالن همایش های اداره جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد، در جمع صدها تن از اساتید، متخصصان و نخبگان بسیجی لرستان با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)گفت: بسیجیان و پاسداران ما در زندگی خود انتخاب بزرگی به نام ایثار انجام داده اند. آنها اسلام و مردم را بر خود ترجیح داده اند و از منافع شخصی برای منافع ملی عبور کرده اند و این سرچشمه جوشان انقلابی گری ماست.

فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس با تجلیل از حماسه‌آفرینی مردم استان لرستان گفت: لرهای لرستان با اسلام به‌پیش آمده‌اند و قطعاً می‌توانند با انگیزه و علاقه، اقتصاد این منطقه را سامان بدهند. همان‌طور که لشکر حضرت ابوالفضل (ع) بارها دل به دریا زد و دل امام را شاد کرد. در شب عملیات کربلای چهار لشکر ۵۷ وارد معبری شد که می‌توانست تا دل جبهه دشمن برود. ده دوازده روز بعد از همان مسیر، عمل کردند و دروازه‌های جبهه را گشودند. امروز هم نیاز به همان معبرها برای فتح عرصه‌های جدید را داریم. به‌خصوص که راه‌های بزرگی در سیاست و دفاع بازشده است. سربازان ما اکنون در سواحل مدیترانه‌اند و موشک‌های ما با برد بالا و دقیق ساخته می‌شوند. اما انقلاب هنوز در چرخه کشاورزی، صنعت، خودروسازی و فناوری، میدان و فرصت پیدا نکرده ، و بنابراین باید به‌پیش روی خود ادامه بدهیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: باید در میادینی که انقلاب جلو رفته، تکلیف خود را شناسایی کنیم. باید به منطقه پیرامونی‌مان نظم بدهیم. سوریه را تقویت کنیم. عراق را نظم ببخشیم و از برقراری امنیت فراتر برویم تا ایران منطقه‌ای را با دیپلماسی انقلابی تشکیل دهیم.

رضایی با تأکید بر ضرورت تشکیل مجلس و دولت و دستگاه‌های انقلابی ادامه داد: دیپلماسی انقلابی به دنبال خاموش کردن جنگ است. جنگ صدام، تهدیدات داعش و جنگ۳۳ روزه را دیپلماسی انقلابی خاموش کرد. این لیبرال‌ها و محافظه‌کارها هستند که شعله جنگ را در منطقه روشن کرده‌اند. در دیپلماسی انقلابی هم نرمش قهرمانه و هم سیلی عبرت وجود دارد تا عده‌ای نیایند و با رفتارهای ماجراجویانه از امنیت ایجادشده سو استفاده کنند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ما باید راه انقلاب را در عرصه‌هایی که به آن‌ها ورود پیدا نکرده باز کنیم تا مردم طعم ارزش‌های انقلاب را در معیشت و اقتصاد خود بچشند. باید سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را در همه عرصه‌ها اجرایی کنیم تا شاهد تحول و پیشرفت باشیم. اگر انقلاب در اقتصاد ما وارد شده بود، الآن در کنار مستشاران، تجار ما نیز در سوریه و عراق و کشورهای اسلامی، فعال بودند. باید مردم را باارزش‌های انقلابی وارد اقتصاد کرد تا جوانان ما، ایران را آباد کنند. مردم لرستان اگر موردحمایت قرار بگیرند، یک اقتصادی با قدرت خواهند ساخت و شهرها و روستاهای این استان را آباد خواهند کرد.

وی تشکیل ایالت‌های اقتصادی با روحیه انقلابی و اقتصاد مقاومتی را گامی مؤثر برای اصلاح اقتصاد کشور و مردمی کردن آن دانست و گفت : با سازمان دولتی نمی‌توان کاری کرد؛ چرا که اقتصاد را مردم و پیشگامان اقتصادی که همان متخصصان متعهد هستند، می‌توانند متحول کنند. البته موانعی هم وجود دارد و باید اختیار لازم را برای مردم قائل شد. همچنان که در جنگ هم مردم با کنار زدن موانعی که آقای بنی‌صدر ایجاد کرده بود، موفق شدند و از سال دوم جنگ شاهد فتح الفتوح بودیم.

رضایی تصریح کرد: آتش‌سوزی قطار در مسیر مشهد، توقف چندین ساعته هواپیمابر روی باند فرودگاه، تحصن جانبازان و اعتراض بازنشستگان نیروهای مسلح و شرمندگی مردان این سرزمین در مقابل خانواده‌هایشان در شان جمهوری اسلامی نیست و این نشان می‌دهد که اشکالی هست؛ بنابراین دوستداران انقلاب اسلامی به صحنه بیایند و منتظر کارت دعوت نباشند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: امروز یکپارچه‌سازی و ارتباط، نیاز واحدهای اقتصادی ماست. از تولید تا عرضه و بازاریابی، را متخصصین انقلابی می‌توانند سامان بدهند تا بازارهای بین‌المللی را از آن خود کنیم.

در ابتدای این برنامه سردار کشکولی فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت مجمع بسیجیان استان لرستان، حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را در جمع نخبگان و بسیجیان این استان خوش‌آمد گفت.