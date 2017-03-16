به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، نشریه تخصصی Car Design News اعلام کرده است در فوریه ۲۰۱۷ طراحی بدنه کیا پیکانتو جدید، توسط سیدجواد غفاریان، دانش‌آموخته رشته طراحی صنعتی دانشکده طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا، در کنار سایر طراحان بین المللی شرکت خودروسازی کیا برگزیده و مجوز تولید دریافت کرد.

سید جواد غفاریان، در سال ۲۰۰۸ هم، زمانی که دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا بود توانست با ایده «سه چرخه جادوئی» (Magic Tricycle) رتبه اول طراحی در مسابقه طراحی خودروی سال ۲۰۰۸ را کسب کند.