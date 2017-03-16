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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۴۹

کسب دومین موفقیت بین المللی؛

دانش‌آموخته دانشگاه تهران طراح برتر خودرو در سال ۲۰۱۷ شد

دانش‌آموخته دانشگاه تهران طراح برتر خودرو در سال ۲۰۱۷ شد

سید جواد غفاریان دانش‌آموخته رشته طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران حائز رتبه اول طراحی در مسابقه طراحی خودرو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، نشریه تخصصی Car Design News اعلام کرده است در فوریه ۲۰۱۷ طراحی بدنه کیا پیکانتو جدید، توسط سیدجواد غفاریان، دانش‌آموخته رشته طراحی صنعتی دانشکده طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا، در کنار سایر طراحان بین المللی شرکت خودروسازی کیا برگزیده و مجوز تولید دریافت کرد.

سید جواد غفاریان، در سال ۲۰۰۸ هم، زمانی که دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا بود توانست با ایده «سه چرخه جادوئی» (Magic Tricycle) رتبه اول طراحی در مسابقه طراحی خودروی سال ۲۰۰۸ را کسب کند.

کد مطلب 3934227

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