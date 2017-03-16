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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۴۱

رئیس دانشگاه لرستان:

مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی دردانشگاه لرستان راه‌اندازی می‌شود

مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی دردانشگاه لرستان راه‌اندازی می‌شود

خرم آباد- رئیس دانشگاه لرستان گفت: مرکز تخصصی رشد کشاورزی و منابع طبیعی به زودی در دانشگاه لرستان راه اندازی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو عزیزی با اشاره به اینکه سرانه‌ی پژوهشی دانشگاه لرستان قبل از دولت تدبیر و امید ۳.۵ درصد بوده که هم اکنون این رقم به ۱۱ درصد رسیده است، اظهار داشت: بر همین اساس و با برنامه‌ریزی های انجام شده پژوهانه اساتید دانشگاه لرستان نیز ۲ برابر شده است.

وی با اشاره به اینکه کتابخانه و اسناد مرکزی دانشگاه با ۳۲۰۰ مترمربع در دولت تدبیر و امید راه‌اندازی شده است، افزود: راه‌اندازی مرکز رشد واحدهای فناور و مرکز شتاب‌دهی ICT و کارآفرینی از دیگر اقدامات دانشگاه لرستان در این دولت بوده است.

رئیس دانشگاه لرستان از راه‌اندازی مرکز تخصصی رشد کشاورزی و منابع طبیعی در این دانشگاه خبر داد و گفت: اقدامات مقدماتی برای این کار انجام شده تا به مرحله افتتاح و راه‌اندازی برسد.

عزیزی تصریح کرد: با توجه به مسئله‌ی ریزگردها و تهدید زوال بلوط، راه‌اندازی مرکز تحقیقات بلوط نیز در دست اقدام دانشگاه لرستان است.

کد مطلب 3934229

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