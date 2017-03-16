دادگاه امارات ۳ ایرانی را به قاچاق سلاح متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلف نیوز، یک دادگاه استیناف در ابوظبی ۳ ایرانی را به قاچاق اسلحه از امارات به ایران متهم کرده است. بر اساس اعلام دادگاه، جلسه بررسی پرونده این افراد قرار است روز ۱۲ آوریل (۲۲ فروردین) برگزار شود.

همچنین، این دادگاه روز چهارشنبه چند شهروند اماراتی، سودانی و اردنی را به اتهامات مختلف به زندان محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی امارات، یکی از این افراد که از او با عنوان م.س.ا.س نام برده شده، به جرم عضویت در داعش به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. یک اماراتی دیگر با نام ا.س.ک به جرم در اختیار داشتن بدون مجوز یک اسلحه و دو بمب، به ۱۸ ماه زندان محکوم شده است. یکی دیگر از اتباع امارات هم به خاطر پیوستن به کمپهای آموزشی گروه تروریستی احرار الشام حکم زندان گرفته است.

همچنین، یک تبعه اردنی با نام اختصاری ت.ه.م به اتهام توهین به مقامات عالیرتبه امارات در شبکه های اجتماعی، به ۳ سال زندان و ۵۰۰ هزار درهم (۱۳۵ هزار و ۸۷۵ دلار) جریمه و یک سودانی هم به اتهام توهین به امارات و سیاست خارجه این کشور در یکی از شبکه های اجتماعی، به دو سال زندان محکوم شده است.