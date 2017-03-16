دو هزار و ۱۴ نفر روز در ستاد اسکان فرهنگیان قشم پذیرش شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام پوراشرف ظهر پنجشنبه بدر جمع خبرنگاران اظهار داشت: آموزش وپرورش قشم با ۳۶۰ کلاس درس و بکارگیری تمامی ظرفیت خود، بدنبال خدمت رسانی مطلوب به میهمانان نوروزی است.

وی افزود: جزیره قشم از مهمترین مناطق آموزش وپررورش استان هرمزگان در پذیر مهمانان نوروزی است به گونه ای که در ساعات اولیه شروع به کار ستاد اسکان فرهنگیان یش از ۱۲۶ خانواده فرهنگی با ۷۹۰ نفر و در قالب دو هزار و ۱۴ نفرر روز مورد پذیرش شده اند.

پوراشرف ادامه داد: در سال گذشته بیش از ۱۱۰ هزار نفر روز در ۲۴۰ کلاس درس مورد پذیرش قرار گرفتند که بیش از دو برابر نسبت به منطقه دارای رتبه دوم ،فرهنگیان را مورد پذیرش قرار داده بود.

این مسئول خاطر نشان کرد: بیش از ۲۵ نفر اعضای ستاد و ۷۰ خدمتگذار به صورت مستقیم درگیر امورات اجرایی ستاد اسکان فرهنگیان جزیره قشم هستند.

مدیر آموزش وپرورش قشم اضافه کرد: آموزش وپرورش شهرستان قشم دارای دو ستاد اسکان است که ستاد اسکان مرکزی فرهنگیان قشم واقع در چهار راه پردیس و ستاد اسکان درگهان واقع در دبیرستان خوارزمی پایین تر از سه راهی کووه ای می باشد.