محسن اعتماد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه توسعه حمل و نقل ریلی یک ضرورت انکار ناپذیر است، اظهار داشت: یکی از عوامل توسعه پایدار یک کشور بحث توسعه خطوط ریلی است.

وی افزود: هم اکنون تصادفات بسیاری در جاده‌های کشور در حال وقوع است که در این تصادفات بسیاری از افراد جان خود را از دست می‌دهند اما راه آهن به عنوان ایمن‌ترین حمل و نقل در حال فعالیت است.

مدیرکل راه‌آهن قم با بیان اینکه راه آهن با محیط زیست، سازگاری بسیاری دارد، افزود: مسافرت‌ها با قطار موجب می‌شود تا در مصرف سوخت ۷ برابر صرفه جویی داشته باشیم.

اعتماد بیان داشت: در حال حاضر ۶۵ درصد از ظرفیت راه آهن قم در حال استفاده و ۳۵ درصد خالی مانده است.

وی بیان داشت: در سال ۹۵ تنها یک حادثه برخورد با عابر بر اثر بی‌احتیاطی عابر در راه آهن قم داشته‌ایم.

وی به اقدامات انجام شده برای ترویج مسافرت با قطار اشاره کرد و گفت: یکی از مسافران که در طول سال همه سفرهایش را با قطار انجام می‌داد تقدیر شد و به وی هزینه یک ماه سفر با قطار اهدا شد.

حرکت روزانه ۵۰ قطار از قم

اعتماد با اشاره به برنامه‌های راه آهن قم اظهار داشت: روزانه ۵۰ رام قطار از قم به شهرهای مختلف حرکت می کند که در سال گذشته ۱۸ هزار رام قطار مسافربری سرویس داشته‌ایم که در مجموع ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تردد را ثبت کرده‌ایم.

مدیرکل راه‌آهن قم افزود: روزانه ۴ رام قطار به تهران و ۳ رام قطار به مشهد مقدس حرکت می‌کنند که در سال آینده یک رام قطار دیگر به تهران افزوده خواهد شد.

وی عنوان کرد: ایستگاه باری راه آهن قم جزء ۳ ایستگاه بزرگ باری در کشور است که روزانه ۳۰ رام قطار باری به قم وارد می‌شود که در مجموع ۱۰ هزار و ۴۰۰ تن بار ورود و خروج به قم داشته‌ایم.

اعتماد افزود: امیدواریم تا قبل از ماه رمضان سال آینده مسیر قم به مشهد ۲ خطه شود و اعتقاد داریم قطار مسیر اصفهان به تهران می‌بایست برای مردم قم نیز سود داشته باشد.

مدیرکل راه‌آهن قم گفت: فاز اول زیرگذر دوم ایستگاه راه آهن قم اجرا شده است که در این ایستگاه نیازمند یک زیرگذر دیگر هستیم که به زودی ساخت آن اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه ساختمان اتاق کنترل ایستگاه راه آهن قم مجهز شده است، افزود: سالن تشریفات اداری این ایستگاه نیز به سبب ورود مقامات و مهمانان ویژه ساماندهی شده است.

اعتماد ابراز داشت: تلاش می‌کنیم تا شهر قم را به عنوان پایلوت توسعه شهری در کشور معرفی کنیم.