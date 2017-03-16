اعزام ۱۴ هزار گلستانی به اردوهای راهیان نور

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین کریمی اول صبح پنجشنبه در آخرین جلسه شورای اداری استان گلستان در سال ۹۵، اظهار کرد: تا کنون ۱۴ هزار گلستانی در قالب اردوهای راهیان نور به متاطق عملیاتی جنوب و غرب کشور اعزام شدند.

وی افزود: خوشبختانه تا کنون پشتیبانی از این اردوها در وضعیت مطلوبی قرار داشته و امیدواریم تا ستادهای شهرستانی هم همکاری‌های لازم را با ما داشته باشند.

کریمی اول تصریح کرد: نگاه ما در این ایام باید به مجموعه راهیان نور باشد زیرا عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ریشه در دفاع مقدس و خون شهدا دارد که نباید از آن غافل شویم.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند دفاع مقدس یک معدن طلای تمام نشدنی است و راهیان نور این معدن را فراوری می‌کند و ما انتظار حمایت مسئولان را داریم تا بهره برداری لازم را داشته باشیم.

وی یادآور شد: برای خدمت رسانی در اردوهای راهیان نور هر کمکی از دست مان بر بیاید انجام خواهیم داد و در خرمشهر پذیرای این عزیزان خواهیم بود.