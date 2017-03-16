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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۴۷

جانشین فرمانده سپاه نینوا گلستان خبر داد:

اعزام ۱۴ هزار گلستانی به اردوهای راهیان نور

اعزام ۱۴ هزار گلستانی به اردوهای راهیان نور

گرگان – جانشین فرمانده سپاه نینوا گلستان از اعزام ۱۴ هزار گلستانی به اردوهای راهیان نور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین کریمی اول صبح پنجشنبه در آخرین جلسه شورای اداری استان گلستان در سال ۹۵، اظهار کرد: تا کنون ۱۴ هزار گلستانی در قالب اردوهای راهیان نور به متاطق عملیاتی جنوب و غرب کشور اعزام شدند.

وی افزود: خوشبختانه تا کنون پشتیبانی از این اردوها در وضعیت مطلوبی قرار داشته و امیدواریم تا ستادهای شهرستانی هم همکاری‌های لازم را با ما داشته باشند.

کریمی اول تصریح کرد: نگاه ما در این ایام باید به مجموعه راهیان نور باشد زیرا عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ریشه در دفاع مقدس و خون شهدا دارد که نباید از آن غافل شویم.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند دفاع مقدس یک معدن طلای تمام نشدنی است و راهیان نور این معدن را فراوری می‌کند و ما انتظار حمایت مسئولان را داریم تا بهره برداری لازم را داشته باشیم.

وی یادآور شد: برای خدمت رسانی در اردوهای راهیان نور هر کمکی از دست مان بر بیاید انجام خواهیم داد و در خرمشهر پذیرای این عزیزان خواهیم بود.

کد مطلب 3934238

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