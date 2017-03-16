گشت های حفاظت از اراضی کشاورزی استان قزوین فعال شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و ضرورت بازرسی و کنترل مناطق در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری در اراضی کشاورزی با اجرای مانور مشترک با حضور نیروهای حفاظت امور اراضی، منابع طبیعی، محیط زیست و نیروی انتظامی طرح نوروزی صیانت از منابع طبیعی آغاز شد.

حجت الاسلام گروسی نماینده دفتر ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان قزوین ظهر پنجشنبه در مراسم اعزام تیم های گشت بازرسی امور اراضی استان که در محل این اداره برگزار شد اظهارداشت: در احکام دینی و قرآنی در صاینت از منابع طبیعی تاکیدات فراوانی شده است و همه وظیفه داریم در این زمینه احساس مسئولیت کنیم.

وی افزود: مخلوقات و نعمت های الهی برای زندگی آسان و بهتر بشر است اما گاهی انسانها در زیاده خواهی منابع خدادادی را تخیرب و نابود می کنند و زندگی را برای خود و دیگران با چالش مواجه می کنند.

حجت الاسلام گروسی بیان کرد: آب، هوا و خاک از عناصر حیات بشری است و اگر ازآن بخوبی صیانت نکنیم با پیامدهای ناگواری مواجه خواهیم شد که هزینه های زیادی را بر همگان دتحمیل می کند.

وی تصریح کرد: با تاکیدات مقام معظم رهبری در صیانت از جنگلها، محیط زیست و منابع طبیعی لازم است با فرهنگ سازی زمینه مشارکت همگان را در برنامه های صیانت از اراضی کشاورزی را مهیا کنیم.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان قزوین یادآورشد: در صیانت از منابع خدادادی قانون گذاری و قانون مداری بسیار مهم است و با کمک رسانه ها و جلب مشارکت عمومی لازم است اقدامات اساسی در این مسیر صورت گیرد.

وی اعزام گشت های بازرسی برای جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی را کاری ارزشمند دانست و از ماموران حفاظت منابع طبیعی تشکر و قدردانی کرد.

در ادامه ۲۴ تیم حفاظت از داستگاههای منابع طبیعی، محیط زیست، امور اراضی و نیروی انتظامی عازم محل های ماموریت خود شدند تا ضمن حضور موثر درمناطق مختلف استان ازتخریب و ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی در ایام نوروز پیشگیری کنند.

سامانه ۱۳۱ امور اراضی استان برای دریافت هرگونه گزارش تخلف در اراضی کشاورزی پیش بینی شده و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف اشمل ساخت و ساز غیرمجاز و تغییر اراضی کشاورزی در این زمینه می توانند مراتب را با این شماره تلفن اطلاع دهند.