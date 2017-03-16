نخستین نشست هیئت عالی نظارت انتخابات شوراهای استان بوشهر برگزارشد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر اجرایی هیئت عالی نظارت برانتخابات شوراهای استان بوشهر ظهر پنجشنبه در این نشست با تشریح کلیات فعالیت دبیرخانه اجرایی هیئت عالی نظارت بر انتخابات استان اظهار داشت: طبق برنامه زمان بندی، برنامه کاری این هیئت ادامه دارد و با تلاش و هماهنگی صورت گرفته بین اعضا هیئت نظارت بر انتخابات، شاهد انتخاباتی سالم و پرشور خواهیم بود.

قاسم قائدی بیان کرد: با تعامل و همکاری خوب بین هیئت های اجرایی و فرمانداران و بخشداران و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط با انتخابات، در سطح استان و شهرستانها، جای نگرانی نخواهد بود.

وی بیان داشت: قانونمندی و سلامت انتخابات اولویت نخست کار دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر انتخابات است و آنچه برای ما مهم است این است که در انتخابات با اجرای مر قانون حق به ذیحق برسد ولاغیر.

دبیر اجرایی هیئت عالی نظارت برانتخابات شوراهای استان بوشهر گفت: رعایت انصاف، عدالت و حق طلبی و گویی در راس فعالیت های هیئت عالی نظارت خواهد بود.

در این نشست مقرر شد دوره آموزشی ویژه اعضای هیئت های نظارت بر انتخابات در نقاط مختلف استان ابتدای هفته آتی برگزار شود.