کیفیت بخشی آموزش اولویت دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان شرقی است

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: «فرزان قالیچی» رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی است که از اواخر شهریور امسال به این سمت منصوب شده و خبرنگار مهر در گفت و گویی تفصیلی که در ادامه خواهید خواند، در مورد روند فعالیت های این دانشگاه به گپ و گفت نشسته است، دانشگاهی که در حال حاضر ۳۷ مرکز آن با ۱۱ هزار دانشجو و نزدیک به هزار و ۹۰۰ مدرس در سطح آذربایجان شرقی فعالیت می کند.

* برای آغاز گفت و گو، ارزیابی شما از وضعیت و جایگاه دانشگاه جامع علمی کاربردی را جویا شویم

قبل از انتصابم در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان و به سبب عضویت در هیات نظارت بر دانشگاه های آذربایجان شرقی، گزارش های واصله درباره وضعیت برخی از دانشگاه های استان از جمله دانشگاه جامع علمی کاربردی، گزارش های جالبی نبود و از وجود کاستی هایی حکایت داشت که فضای نه چندان خوش بینانه ای نسبت به این دانشگاه ایجاد کرده بود.

بعد از انتصاب و در مدت بسیار کوتاه به این نتیجه رسیدم که اگر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه آموزش عالی تصمیم خوبی گرفته شده باشد، تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با محوریت دانشگاه نسل سوم بوده و این که درست بعد از جنگ تحمیلی و حدود ۲۵ سال قبل، فکر خوب تاسیس دانشگاهی با هدف ارتقای سطح مهارت های شغلی عملیاتی شد، تصمیم بسیار درست و قابل اعتنایی بود که در سطح کلان نظام اتخاذ و اجرایی شد.

به رغم این تصمیم اصولی و مانند اغلب حوزه ها که معمولاً تصمیم گیری های ما خوب است ولی در اجرا به خاطر محدودیت های سخت افزاری و سوءمدیریت ها به اهداف طراحی شده، دست پیدا نمی کنیم در مورد دانشگاه جامع علمی کاربردی هم با این نقص مواجه بوده ایم.

در بسیاری از حوزه ها که مدیریت صحیحی اعمال شده و افراد در صف، افراد باایمان بوده اند موفقیت های خوبی حاصل شده و نمونه ای از توفیقات حوزه دانشگاهی، تحقق شایسته توصیه مقام معظم رهبری در زمینه نهضت نرم افزاری و تولید علم بوده که چند وقت پیش منجر به رشد علمی کشورمان شد اما با همه این اوصاف می شد در بحث کیفی سازی رشد علمی، به اساتید و محققان دانشگاه ها جهت دهی کرد و با فاصله گرفتن از تولید مقاله های صرفاً نظری، رفع مشکلات داخلی کشور به ویژه در حوزه اقتصاد مقاومتی مورد توجه جدی تر قرار می گرفت.

حدود ۱۰ سال قبل در رشد علمی به جایگاه خوبی در سطح منطقه و جهان دست پیدا کرده بودیم و اگر این جهت دهی به درستی و با حساسیت صورت می گرفت، امروز آن جایگاه خوب نه تنها حفظ که ارتقاء پیدا کرده بود.

* نظر شما در مورد ارتباط و یا به عبارتی بهتر گسستگی صنعت و دانشگاه بویژه در مورد دانشگاه جامع علمی کاربردی استان چیست؟

فاصله گرفتن واحدهای صنعتی از مراکز تولید علم و دانشگاه ها و عدم تحقق ارتباط صنعت با دانشگاه زمینه ساز افزایش شکاف بی اعتمادی به تولیدات داخلی بوده و بی توجهی به حوزه پژوهش و منطبق نبودن تولیدات صنعتی با تکنولوژی های روز آسیبی است که دانشگاه جامع درصدد رفع آن است.

ایرانیان عموماً انسان های باهوش و مستعدی هستند و حضور حداقل چند ایرانی در واحدهای علمی، صنعتی و خدماتی معتبر دنیا گواه این ادعاست و باید این استعدادهای بالقوه به بالفعل تبدیل شوند و تنها تفاوت صنایع موفق جهانی با صنعت ایرانی به کم توجهی ها در خصوص ارتباط صنعت با دانشگاه و بهره مندی صنایع از هوش سرشار نخبگان علمی کشور و تکنولوژی های مدرن است.

در برقرار شدن ارتباط صنعت با دانشگاه، گاهاً مراکز دانشگاهی هم قصورهایی داشته اند و متاسفانه در سال های گذشته روند حرکتی دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان دانشگاه نسل سوم و مهارت محور، در امتداد حرکت دانشگاه های سنتی بوده و این آفت بزرگی است که دانشگاه جامع را تهدید می کند.

خوشبختانه آذربایجان شرقی با توجه به به ظرفیت صنعتی بالایی که دارد و به عنوان نخستین استان کشور که دانشگاه جامع در آن راه اندازی شده، گام های خوبی در مسیر تحقق اهداف کلان پیش بینی شده برداشته ولی مطابق با این ظرفیت ها و انتظارات عمل نکرده است.

البته بیان این مطلب به معنی بی توجهی به زحمات مدیران سابق دانشگاه جامع علمی کاربردی استان نیست بلکه باید اذعان کرد که همه مسئولان طی دوران خدمتشان، گام های خوبی برداشته اند و این امیدواری وجود دارد که در دوره جدید مدیریتی با همراهی عموم دانشگاهیان و مسئولان استان قدم های بزرگ تری در مسیر هدف های طراحی شده توسط دانشگاه جامع برداشته شود.

* و رابطه اقتصاد مقاومتی و نقش دانشگاه ها در تحقق آن؟

در برهه زمانی فعلی، یکی از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق اقتصادی، حرکت در مدار مهارت آموزی و تقویت دانش کار در بین دانشجویان و شاغلان بخش های مختلف اقتصادی و خدماتی است و این مساله حساسیت نقش آفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان تنها متولی نظام آموزش عالی مهارتی را نمایان می کند.

بیشترین تمرکز مدیریت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان نیز در چند ماه اخیر، زمینه سازی برای ارتقای کیفیت ارائه آموزش های مبتنی بر مهارت و کارآفرینی توسط مراکز تابعه بوده و با همفکری کارشناسان مجرب و مسئولیت پذیر واحد استانی دانشگاه در جلسات مکرر با مدیران و کارشناسان مراکز تابعه دانشگاه جامع علمی کاربردی در آذربایجان شرقی، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی که منجر به بهبود کیفیت آموزش ها خواهد شد، تبیین گردیده است ضمن اینکه نظارت واحد استانی بر این مراکز به صورت مستمر و جدی در دستور کار قرار گرفته است.

* در مجموعه دانشگاه علمی کاربردی استان چه اقداماتی برای تحقق این مهم صورت گرفته است؟

در شش ماه گذشته در سطح مدیریت ستادی، مدیریت استانی و کارشناسی تقریباً از همه مراکز تابعه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان به خصوص تبریز بازدید به عمل آمده و سعی شده با مشاهده نقاط قوت و ضعف، به تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف مبادرت شود و در این بازدیدها بر کاهش خطاهای آموزشی، تشکیل منظم کلاس ها، بهره گیری از اساتید و مدرسان باکیفیت و اجرای صحیح مقررات آموزشی تاکید و درباره هرگونه کوتاهی در انجام امور مزبور، تذکرات لازم داده شده است.

واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی مصمم است جلوی فعالیت های آموزشی و غیرآموزشی بی کیفیت و بد را بگیرد و به مدیران مراکز تابعه، تاکید شده که لازمه ادامه فعالیت، توجه جدی به کیفی بودن آموزش هاست زیرا شرایط جذب دانشجو در زمان حاضر رقابتی بوده و مثل ۱۰ سال گذشته نیست و اکنون دانشجو برای انتخابش با مراکز دانشگاهی متعدد روبروست و تنها رمز موفقیت در جذب دانشجویان، ارتقای کیفیت آموزشی است.

افزایش تعامل با ارگان های دولتی و غیردولتی در سطح استان دیگر رویکرد اولویت دار مدیریت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان در دوره جدید مدیریتی است زیرا مساله مهارت، مساله فراگیر و بین بخشی بوده و موفقیت در این زمینه که هدف کلان دانشگاه جامع علمی کاربردی به حساب می آید، نیازمند همکاری و تعامل گسترده است تا فرهنگ صحیح کاری در جامعه نهادینه شود.

* حوزه پژوهش چه جایگاهی در دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی دارد؟

توجه به حوزه پژوهش از امور مورد تاکید بوده و در دوره جدید مدیریت دانشگاه سعی بر این است که اساتید و دانشجویان خلاق با ایده های برتر شناسایی شده و با یک برنامه ریزی اصولی از آنان حمایت شود و با توجه به اینکه اغلب دانشجویان دانشگاه جامع، شاغلان حوزه صنعت و تولید هستند و مشکلات صنعت را به خوبی لمس می کنند، بهترین گزینه ها برای ایجاد تحول در حوزه کاری خود هستند که این تحول در سایه عملیاتی شدن ایده های ناب و بها دادن به پژوهش امکان پذیر است.

مسایل فرهنگی و ورزشی نیز از اولویت های دیگر دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی هستند زیرا دانشگاه محل بسیار خوبی برای آشناکردن دانشجویان با مقوله فرهنگ و چگونگی خوب زیستن است و دانشگاه جامع استان درصدد است خلاء تعلیم چگونگی خوب زیستن را در کنار تعلیم علم آموزی خوب پر کند و این امر تنها از رهگذر اهمیت دادن به مسایل فرهنگی قابل تحقق است و تنها در نمیسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ بیش از ۵۰۰ برنامه متنوع فرهنگی و ورزشی در سطح مراکز تابعه دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی برگزار می شود.

* مهمترین برنامه های دانشگاه علمی کاربردی استان برای سال ۹۶ چیست؟

برگزاری کنگره ملی فضای مجازی و شهدای دانشجو، برگزاری گردهمایی روسای واحدهای استانی دانشگاه در تبریز، انجام نشست های هماهنگی با مدیران و کارشناسان منطقه سه دانشگاه با دبیری آذربایجان شرقی، اجرای دوره های بازآموزی مدرسان با محوریت تقویت مهارت های تدریس و اخلاق حرفه ای، بهره گیری از ظرفیت کارگاهی و آزمایشگاهی واحدهای صنعتی و تحول در شیوه آموزش دروس عمومی، کاربینی و کارورزی از مهم ترین این برنامه هاست.

سال آینده همچنین تلاش خواهد شد اجرای برنامه های درسی و آموزشی در مراکز تابعه استان با نیازهای اقتصادی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی آذربایجان شرقی بیش از گذشته منطبق شود ضمن اینکه در برگزاری رویدادهای ایده تاپ اقدامات جدی به عمل خواهد آمد و علاوه بر این با پیگیری های انجام شده در سال آینده نخستین نشریه علمی پژوهشی با صاحب امتیازی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان منتشر خواهد شد.

توانمندسازی کارکنان واحد استانی و مراکز تابعه دانشگاه، افزایش شاخص های رفاه دانشجویان، وجذب سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت توسعه آموزش های علمی کاربردی به ویژه در صنایع نساجی، کفش، چرم، سنگ های قیمتی، معادن و صنایع دستی دیگر برنامه های اولویت دار مدیریت دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی در سال ۹۶ محسوب می شوند.