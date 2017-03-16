به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان بوشهر ظهر پنجشنبه با حضور رئیس و سایر اعضا این هیئت برگزار شد.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان بوشهر در این نشست با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی این هیئت اظهار داشت: هیئت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی استان بوشهر در زمینه فعالیت های انتخابات جز هیئت های پیشتاز در سطح کشور است و برنامه ها طبق برنامه در حال انجام است.

حجت الاسلام عبدالحمید خدری افزود: موضوع مهم در هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان، تعهد و تقوا در امر انتخابات است و هیئت عالی نظارت این دو رویکرد را سرلوحه کار خود قرار داده است.

وی با تاکید بر بررسی دقیق و همراه با مستندات استعلامات در هیئت عالی نظارت بیان کرد: به منظور آمادگی بیشتر اعضای هیئت نظارت بر انتخابات در نقاط مختلف استان، دوره آموزشی ویژه هیئت های نظارت بر انتخابات در استان برگزار شود.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: فرمانداران هم نسبت به همکاری با هیئت نظارت اهتمام ویژه داشته باشند، تا انتخاباتی برگزار کنیم که خدشه ای به کار هیئت نظارت بر انتخابات وارد نشود.