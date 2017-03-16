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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۵۵

امام جمعه بروجرد مطرح کرد؛

برگزاری اعتکاف راهکاری برای خنثی کردن تهاجم فرهنگی دشمن

برگزاری اعتکاف راهکاری برای خنثی کردن تهاجم فرهنگی دشمن

بروجرد - امام جمعه بروجرد گفت: برگزاری مراسم اعتکاف راهکاری تاثیر گذار برای جلوگیری از تهاجم فرهنگی دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم اعتکاف با بیان اینکه یکی از برنامه های نورانی در ماه رجب برگزاری مراسم معنوی اعتکاف است، اظهار داشت: از برکات انقلاب اسلامی ملت ایران احیاء سنت های حسنه در جامعه اسلامی ایران است.

وی بیان کرد: تا قبل از انقلاب تنها در چند شهر محدود کشور مراسم اعتکاف برگزار می شد که بعد از پیروزی انقلاب یکی از برکات آن احیاء سنت های نبوی در جامعه بوده و یکی از این سنت های تاثیر گذار مراسم معنوی اعتکاف است.

امام جمعه بروجرد افزود: هر ساله مراسم اعتکاف با استقبال بیشتری از سوی مردم به ویژه جوانان برگزار می شود به طوریکه این مراسم تاثیر گذار در سطح دانشگاهها نیز برگزار می شود.

حجت الاسلام ترابی با تاکید بر اینکه باید در راستای تقویت این سنت الهی واحیاء آن تلاش کنیم، اظهار داشت: سال گذشته مراسم اعتکاف در ۱۶ مسجد شهرستان با حضور جوانان مومن بروجرد برگزار شده است.

وی با بیان اینکه رسالت جمهوری اسلامی ایران احیاء دین خدا است ومسئولین باید در این زمینه کوشا باشند، افزود: دشمن با استفاده از امکانات روز تلاش می کند با تهاجم فرهنگی جوانان را از دین اسلام اخلاق، معنویت و ... دور کند.

امام جمعه بروجرد اظهار داشت: با توجه به امکانات بالای دشمن امروز برگزاری مراسم اعتکاف راهکاری در راستای خنثی کردن تهاجم فرهنگی دشمن است که همه وظیفه داریم این مسئولیت خطیر را به سرانجام برسانیم.

کد مطلب 3934249

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