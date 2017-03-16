به گزارش خبرنگار مهر، چهارراه استانبول تهران مملو از رفت و آمد افرادی است که می خواهند تعطیلات نوروزی شان را در خارج از کشور سپری کنند یا آنهایی که قصد دارد از افزایش تقاضای مردم برای خرید سکه و ارز استفاده کنند و سکه و ارزهایی را که در طول سال ذخیره کرده اند، با افزایش قیمت به فروش برسانند. همین موضوع سبب شده تا در ساعات پیش از ظهر امروز سنگفرش های فاصله چهارراه استانبول تا میدان فردوسی قدم های زیادی را به خود ببینند.

اکنون بسیاری از مردم برای فروش سکه به صرافی های محدوده میدان فردوسی مراجعه می کنند اما تنها برخی از آنها حاضرند در این شب عیدی پولی به دست مردم بدهند و سکه های آنها را در مقابل بخرند ضمن اینکه برخی صرافان نیز به دلیل نوسانات قیمتی و افزایش تقاضا فعلا دلار نمی فروشند و اگر کسی متقاضی خرید باشد باید به تعداد زیادی از صرافی مراجعه کرده تا بالاخره یکی از آنها خواسته اش را اجابت کند. در این میان برخی صرافان نیز ابتدا برای فروش دلار، تعداد درخواستی را از متقاضیان پرس و جو می کنند و اگر به نفع شان باشد دلار به آنها می فروشند اما قیمت در تابلوی صرافی ها نرخ های گوناگون دارد ضمن اینکه آنها در مقابل خرید حتی ارقام پائین دلار هم به مشتریان «نه» نمی گویند.

در این حال برخی از انواع ارز همچون رینگیت مالزی و یوان چین نیز در کمتر صرافی ای در میدان فردوسی موجود است و بسیاری از صرافان خرید و فروشی در این رابطه انجام نمی دهند چرا که تقاضا اکنون بسیار بالا است و تعداد درخواستی مشتری حرف اصلی را می زند. بنابراین میزانی را که در اختیار دارند به متقاضیانی می فروشند که تعداد بالایی را درخواست می کنند اما چون عمدتا مسافران این کشورها افراد طبقه متوسط جامعه هستند و افراد متمول بیشتر راهی کشورهای اروپایی می شوند تعداد درخواستی بسیاری از خریداران اندک است.

بر اساس گزارش میدانی خبرنگار مهر، قیمت انواع سکه هم با افزایش قابل توجه در معاملات امروز مواجه بوده به نحوی که قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۶ هزار و ۷۰۰ تومان، طرح قدیم ۷ هزار تومان، ربع سکه ۸ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳ هزار تومان گران شده است.

بر این اساس قیمت هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۹۵ هزار و ۲۰۰ تومان، امامی یک میلیون و ۱۷۸ هزار تومان، نیم سکه ۷۰۱ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۳۷۳ هزار تومان، سکه یک گرمی ۲۴۵ هزار تومان است.

هر انس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۲۵ دلار و ۴۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۵۸۶ تومان است. هر دلار آمریکا ۳ هزار و ۷۵۶ تومان، یورو ۴ هزار و ۱۲۱ تومان، پوند ۴هزار و ۷۹۰تومان، لیر ترکیه هزار و ۷۵ تومان و درهم امارات هزار و ۵۷ تومان است.