حضور آگاهانه مردم پای صندوق های رای دشمن را مایوس خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان پاکدشت پیش از ظهر پنجشنبه با حضور علی صادقی فرماندار و جمعی از روابط عمومی ها و اصحاب رسانه در دفتر فرماندار شهرستان پاکدشت برگزار شد.

علی صادقی در این جلسه با توجه به اهمیت سلامت برگزاری انتخابات پیش رو اظهار داشت : سال ۹۶ ، مقارن با برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.

فرماندار پاکدشت ادامه داد: انتخابات در سرنوشت کشور بسیار تاثیر گذار و مقوله مهمی است که با توجه به تحرکات پیش آمده در منطقه و جهان، ایران به عنوان یک قدرت قوی اسلامی زیر ذره بین حاکمان کشورهای اروپایی از جمله آمریکا قرار گرفته است.

وی افزود: ملت ایران بارها در گردنه های سخت نشان داده اند حافظ منافع شهدا و امام شهدا، تحت فرامین و منویات مقام معظم رهبری به حمایت خود از ایران سربلند ادامه داده و خواهند داد.

صادقی افزود: این انتخابات نیز چون سنوات قبل ، شور و شکوه حضور مردم در پای صندوق رای را در تاریخ ثبت خواهد کرد و بار دیگر این دشمنان هستند که با ناامیدی مجبور به اعتراف به مشارکت آگاهانه مردم در پای صندوق های رای خواهند بود. حضور آگاهانه مردم پای صندوق های رای دشمن را بار دیگر مایوس خواهد کرد.