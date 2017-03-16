به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سلیمانی ظهر امروز از ثبت محوطه و مجموعه پادگان ۰۷ شهرستان خرم آباد در فهرست آثار ملی کشور خبر داد و اظهار داشت: در راستای اهداف حفاظتی و بند (ج) ماده ‌واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مبنی بر ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی تاریخی کشور، این اداره کل پس از انجام بررسی و کارشناسی لازم اقدام به گردآوری پرونده ثبتی محوطه و مجموعه پادگان ۰۷ خرم آباد کرد و این اثر تاریخی به شماره ۳۱۵۶۸ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

وی تصریح کرد: ابنیه واقع در پادگان ۰۷ از سلسله بناهای به جا مانده از دوران پهلوی اول در شهر خرم آباد است که با هدف و کاربری نظامی احداث شده اند و حفظ آنها به عنوان بخشی از تاریخ شهر خرم آباد و همچنین بازخوانی سبک معماری زمان خود که دارای ویژگی های خاصی بوده حائز اهمیت است.

محمدرضا اسدی معاون میراث فرهنگی اداره گل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان نیز گفت: محدوده پادگان ۰۷ با پلان کلی مربع شکل در محدوده شهری خرم آباد واقع و از ۴ جهت به خیابان های انقلاب در غرب، خیابان مصلی در شمال، خیابان سیروس در جنوب و محله اسد آبادی در شرق منتهی می شود.

وی افزود: با توجه به مستندات موجود و کارشناسی صورت گرفته، در فضای اصلی پادگان ۲۰ بنای قدیمی مربوط به دوره پهلوی اول وجود داشته که اکنون ۱۶ بنا از آنها باقی مانده و از این تعداد ۷ بنا دارای ارزش ثبتی و بقیه واجد ارزش حفاظتی هستند.