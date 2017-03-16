تصادف در محور ساوه - همدان ۲ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، ایرج کهریزی اظهار داشت: عصر روز گذشته گزارشی از یک فقره تصادف به مرکز فوریت های پلیس راه اعلام شد که با اعلام این خبر بلافاصله تیمی از ماموران انتظامی و پلیس راه برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی بیان داشت: در بررسی صحنه مشخص شد که یک دستگاه خودروی پیکان با یک دستگاه خودروی پیکان دیگر در کیلومتر ۶۸ محور قدیم ساوه-همدان برخورد کرده است.

کهریزی یادآور شد: در این حادثه دو نفر از سرنشینان خودروها جان باختند و دو نفر دیگر نیز مصدوم و به وسیله نیروهای امدادی حاضر در صحنه به بیمارستان منتقل شدند.

وی توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی را بسترساز امنیت پایدار د محورهای مواصلاتی برشمرد و از تمامی رانندگان خواست تا در راستای ارتقای امنیت ترافیکی، همواره رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را سرلوحه رانندگی خود قرار دهند.