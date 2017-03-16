سردار تقی مهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۲۴ اسفندماه طرح ترافیکی ویژه پلیس راهور آغاز شده و هم اکنون شاهد حضور صددرصدی نیروهای پلیس راهور در جاده‌های کشور هستیم.

وی با اعلام اینکه سرعت غیرمجاز و سبقت غیرمجاز و رانندگی با حالت خواب آلودگی باغث ۷۰ درصد از تصادفات سال گذشته به ویژه در ایام نوروز بوده است گفت شماره تماس ۱۲۰ آخرین وضعیت جاده‌ها و راه‌ها را به صورت شبانه‌روزی اعلام می‌کند.

مهری گفت هم اکنون با اعلام آخرین اخبار مرکز کنترل ترافیک، ترافیک در استان تهران باند شمالی و جنوبی آزادراه تهران - کرج و همچنین استان قم، اتوبان تهران - قم و محورهای منتهی به استان خراسان‌رضوی شاهد ترافیک نیمه‌سنگین هستیم.

رئیس پلیس راهور ناجا تأکید کرد: بازرسان ویژه پلیس راهور هم در پایانه‌ها و هم در سطح جاده‌ها حضور دارند و شهروندان هم می‌توانند هر گونه تخلفی را که از سوی رانندگان وسیله نقلیه عمومی مشاهده می‌کنند به شماره ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰ پیامک کنند.

ترافیک سنگین درباند شمالی آزادراه کرج-تهران

سرهنگ رحمانی رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از ترافیک سنگین در باند شمالی آزادراه کرج - تهران خبر داد.

وی درباره آخرین وضعیت ترافیکی راه‌های کشور نیز گفت: طبق آخرین گزارش‌های دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، در باند شمالی آزادراه کرج – قزوین از پل فردیس تا کمال آباد و باند شمالی آزادراه کرج – تهران از شهرک خاتم تا پل فردیس ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

محدودیت ترافیک به سوی استان مازندران

بر اساس اعلام پلیس راهور، تردد انواع وسیله نقلیه از ساعت ۱۵ امروز (پنجشنبه) تا ۶ بامداد روز جمعه و از ساعت ۱۵ روز جمعه تا ۶بامداد روز شنبه از مرزن‌آباد به سمت کرج ممنوع است. همچنین تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۸ تا ۶ بامداد همان روز از میدان امیرکبیر کرج به سمت مرزن آباد به صورت یکطرفه خواهد بود.

همچنین تردد هر نوع موتورسیکلت به جز موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی و تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محورهای کرج – چالوس و بالعکس ممنوع است.

محورهای پرتردد کشور

رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور ناجاصبح امروز گفت: محورهایی همچون آزادراه تهران - قم، تهران - سمنان، خراسان - تهران، آمل – تهران، چالوس - تهران و فیروزکوه به تهران، ساوه به تهران و آزادراه‌های تهران – کرج و کرج- قزوین بیشترین حجم ترافیک را شاهد هستند.

سرهنگ رحمانی به همه شهروندان توصیه کرد، قبل از سفر حتماً وضعیت ترافیکی را از سایت پلیس جویا شده و سپس اقدام به تردد در این محور کنند.