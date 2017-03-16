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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۳۶

رئیس مرکز فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر خبر داد:

دو کشته وهشت مجروح بر اثر حادثه رانندگی در سیستان و بلوچستان

دو کشته وهشت مجروح بر اثر حادثه رانندگی در سیستان و بلوچستان

زاهدان - رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر گفت: حادثه رانندگی در مسیر بمپور به ایرانشهر دو کشته و هشت مجروح برجای گذاشت.

محمود رضا ناصح در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بامداد امروز بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو حامل اتباع بیگانه در مسیر بمپور به ایرانشهر دو نفر کشته و هشت نفر مصدوم شدند.

وی افزود: در این حادثه که حوالی ساعت ۴ و ۳۱ دقیقه بامداد امروز و در جاده جدید کمربندی ایرانشهر به وقوع پیوست، یک نفر از سرنشینان خودروی مذکور در دم جان باخت و  نفر دوم نیز حین انتقال به بیمارستان فوت شد.

وی گفت: بلافاصله بعد از این حادثه ۳ دستگاه آمبولانس جهت ارائه خدمات فوریت های پزشکی به محل حادثه اعزام شدند و ۸ سرنشین دیگر جهت ادامه درمان به بیمارستان خاتم الانبیا (ص) ایرانشهر منتقل شدند.

کد مطلب 3934279

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