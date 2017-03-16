مرکز جامع آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر شروین بدو رئیس مرکز طبی کودکان در افتتاحیه مرکز جامع آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مرکز آزمون جامع در ۲۱ روز بازسازی شد و ظرفیت برگزاری آزمون برای ۴۶۰ داوطلب را دارد.

در ادامه دکتر محمد جلیلی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه با راه‌اندازی این مرکز یکی از نیازهای جدی دانشگاه تأمین شد گفت: این فضا برای آزمون‌های تخصصی بورد، پیش کارورزی و علوم پایه مورداستفاده قرار می‌گیرد و همه ملزمات آن تامین شده است. صفر تا صد مراحل یک آزمون در این مرکز قابل انجام است و راه‌اندازی آن باعث شده پراکندگی فضا در برگزاری آزمون‌ها نداشته باشیم.

دکتر علی جعفریان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در این مراسم افزود: مرکز جامع آزمون دانشگاه نیز به‌صورت عملیاتی کار خود را آغاز کرده و پیش‌ازاین آزمون‌های دانشنامه تخصصی در آن با موفقیت برگزارشده تا به‌طور رسمی افتتاح شود.

وی مرکز جامع آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران را در کشور منحصربه‌فرد دانست و افزود: با حمایت‌های وزارت بهداشت و تلاش همکاران مرکز طبی کودکان این مرکز راه‌اندازی شده و ظرفیت خوبی را برای دانشگاه و برگزاری آزمون های کشوری ایجاد کرده است.

در ادامه دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت، راه‌اندازی این مرکز را یکی از رویکردهای طرح تحول آموزشی با عنوان اصلاح آزمون‌ها برشمرد که دیگر دانشگاه‌ها نیز در این زمینه تلاش می‌کنند.

لاریجانی با اشاره به برگزاری الکترونیک آزمون های جامع علوم پایه و انترنی و ویژگی‌های به‌کارگیری چنین روشی در برگزاری آزمون ها گفت: در این روش هزینه‌ها و خطاهای آزمون کاهش و سطح برگزاری آن بهبود می‌یابد و داوطلبان در شرایط مناسب‌تری در امتحانات شرکت می‌کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، با بیان اینکه هر منطقه آمایشی باید از یک مرکز آزمون برخودار باشد، تصریح کرد: راه‌اندازی مرکز جامع آزمون هم برای دانشگاه و هم برای کشور بسیار مفید است و می‌تواند محلی برای برگزاری آزمون‌های بین‌المللی باشد.