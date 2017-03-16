۶۷ درصد معابر روستایی میامی بهسازی شد/ طرح هادی نیازمند اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، مجید ملکی ظهر پنج شنبه در آئین تودیغ و معارفه رئیس بنیاد مسکن میامی به میزبانی فرمانداری این شهرستان، خدمت به مردم را مهمترین هدف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دانست و افزود: رهبر معظم انقلاب تاسیس این نهاد را صدقه جاریه برای امام راحل دانستند و همه ما برای حل مشکلات مردم به ویژه روستائیان زحمتکش باید تلاش کنیم.

وی با اشاره به موقعیت ویژه میامی، با اشاره اینکه ۸۵ درصد جمعیت این شهرستان را روستاییان تشکیل می دهند، افزود: میامی با توجه به جمعیت بالای روستایی تفاوت چشمگیری با سایر نقاط استان سمنان دارد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز نسبت به این شهرستان توجه ویژه ای داشته است.

روستاهای بالای ۲۰ خانوار میامی دارای طرح هادی هستند

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان با بیان اینکه تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار میامی دارای طرح هادی هستند، گفت: این طرح در تعدادی از این روستاها با توجه به پایان اعتبار خود نیازمند بازنگری است که امیدواریم با همکاری دستگاه های مربوطه این مهم محقق شود.

ملکی همچنین اجرای طرح هادی و بهسازی معابر روستایی را از مهمترین برنامه های بنیاد مسکن در میامی دانست و گفت: این مهم در ۶۷ درصد از روستاهای شهرستان صورت گرفته است که امیدواریم در سال جاری بتوانیم در دیگر روستاها باقی مانده نیز اقدامات خوبی داشته باشیم.

وی یکی از موفقیت های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرستان میامی را صدور سند مالکیت در محدوده قانونی روستاها برشمرد و گفت:در این شهرستان ۶۰ درصد از املاک دارای سند مالکیت هستند و در شهرهای با جمعیت پایین نیز بنیاد مسکن خدمات خوبی ارائه کرده است.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از یادگاری های ارزشمند امام راحل است

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان نیز در این مراسم این نهاد را از یادگاری های ارزشمند امام راحل دانست و گفت: این نهاد با هدف ایجاد یک حرکت انقلابی برای رسیدگی به مشکل مسکن مردم تشکیل شده است.

حجت الاسلام محمد بارانی افزود:پس از پیروزی انقلاب اسلامی در فروردین سال ۵۸ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و حساب ۱۰۰ امام با هدف ایجاد یک حرکت انقلابی برای رسیدگی به مشکل مسکن مردم تشکیل شد و امروز شاهد هستیم که بسیاری از مردم روستاها و شهرها به همت دستگاه های مختلف صاحب خانه شده اند.

وی در ادامه با بیان اینکه خداوند متعال در قرآن کریم به سعی و تلاش انسان برای رسیدن به سعادت و موفقیت اشاره داشته است، گفت: به هر میزانی که انسان تلاش کند نتیجه تلاش خود را خواهد دید و اگر کوشش یک مسئول در راه رضایت خداوند متعال و مردم باشد یقینا نتیجه بهتری خواهد داشت.

۲۰ درصد دستگاه های اجرایی میامی ۸۰ درصد برنامه ها را اجرا می کنند

فرماندار میامی نیز در این جلسه تودیع و معارفه یک مسئول را انتقال تجربیات دانست و گفت:مدیر سابق بنیاد مسکن شهرستان با تجربه ۳۰ ساله خود باید به سرپرست جدید این اداره که از جوانان متعهد و متخصص است راهنمایی های لازم را داشته باشد.

محمد مهدی کریمی با تاکید بر اینکه کار، فعالیت و اشتغال باید از اولویت های مسئولان در میامی باشد، افزود: در شهرستان ۲۰ درصد دستگاه های اجرایی ۸۰ درصد برنامه ها را اجرا می کنند.

وی گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که یادگار امام راحل و انقلاب اسلامی است که باید به گونه ای در جامعه فعالیت داشته باشد تا ثمرات و برکات انقلاب اسلامی در جامعه دیده شود.

فرماندار میامی بر اهمیت تکمیل ساختار ادارات شهرستان میامی تاکید کرد و گفت: اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان نسبت با ساخت ساختمان اداری این اداره در میامی اقدام کنند تا در رسیدگی به امور و مشکلات مردم تسهیل صورت گیرد.

در این مراسم از زحمات محمد اسماعیل حسنی رئیس سابق اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی میامی تجلیل و میثم طالع زاری طی حکمی از سوی مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان به عنوان سرپرست جدید این اداره منصوب شد.