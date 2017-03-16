به گزارش خبرنگار مهر، منصوره شاهرخی ظهر امروز با اشاره به راه یابی ۱۰۵ دانش آموز لرستانی به مرحله کشوری المپیادهای علمی اظهار داشت: هر المپیاد، از شروع تا انتخاب تیم ملی، شامل چهار مرحله است و دانش آموزانی که بتوانند حد نصاب علمی را کسب کنند به مرحله بعدی راه پیدا می کنند.

وی افزود : ۱۰۵ دانش آموز لرستانی برگزیده مرحله اول المپیاد، در رقابتی دیگر که در فروردین ماه ۹۶ برگزار می شود در مرحله کشوری حضور پیدا می کنند.

رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان آموزش و پرورش لرستان ادامه داد: دانش آموزانی که پس از پایان دوره آموزش تابستانی با دریافت مدال طلا به عضویت باشگاه دانش پژوهان جوان و تیم های ملی المپیاد جمهوری اسلامی ایران در می آیند، پس از اخذ دیپلم متوسطه و گواهی پیش دانشگاهی مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون شرکت در کنکور سراسری توسط باشگاه برای ادامه تحصیل در رشته و دانشگاه مورد نظرشان در زیر گروه مربوطه معرفی میشوند.

شاهرخی با بیان اینکه برگزیدگان المپیاد ادبی علاوه بر رشته های زیر گروه علوم انسانی می توانند رشته های زیر گروه هنر را نیز انتخاب کنند، تصریح کرد: دانش آموزانی که در پایان دوره آموزش تابستانی موفق به اخذ مدال های نقره و برنز کشوری شوند، مطابق مصوبه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فن­اوری علاوه بر عضویت در باشگاه دانش پژوهان جوان می توانند در کنکور سراسری از ۲۰ درصد سهمیه در زیر گروه آزمایشی مربوطه استفاده کنند.